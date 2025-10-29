Компания Apple Inc. накануне впервые преодолела рубеж в $4 трлн рыночной капитализации, когда акции ненадолго достигли стоимости в $269,89, что вывело ее оценку до $4,005 трлн. Таким образом она стала третьей компанией с такой капитализацией в мире. Затем, правда, котировки откатились, и закрытие составило уже около $3,992 трлн.

Photo by Matheus Cenali on Unsplash

По данным Reuters, рост акций составил примерно 13% с момента запуска новых моделей iPhone 9 сентября, что стало переломным моментом и вернуло компанию в зону роста после продолжительного сезона стагнации.

Аналитики считают, что успех iPhone имеет стратегическое значение: смартфон приносит более половины выручки и прибыли Apple, а каждая новая модель приводит пользователей в экосистему компании.

Новые устройства, включая серию iPhone 17 и iPhone Air, продемонстрировали сильные финансовые показатели — в частности, рост продаж в США и Китае на 14% по сравнению с предыдущим поколением.

При этом Apple по-прежнему сталкивается с критикой за медленное продвижение в сфере искусственного интеллекта: запуск функций Apple Intelligence и интеграции с ChatGPT был отложен, и компания теряет кадры в ИИ-команде.

Акции Apple сейчас стоят примерно в 33 раза дороже, чем прогнозируемая прибыль компании за следующий год — это больше, чем у большинства крупных технологических компаний из индекса Nasdaq 100 (в среднем 27 раз). Такой высокий коэффициент говорит о больших ожиданиях инвесторов, но и повышает риски, если результаты окажутся слабее прогнозов.