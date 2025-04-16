Администрация США может обложить китайский импорт пошлинами в размере 245% на фоне эскалации торговой войны между странами, сообщает пресс-служба Белого дома. Там объяснили, что это вызвано «ответными действиями Китая».

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«Более 75 стран уже вышли на связь для обсуждения новых торговых соглашений. В результате действие повышенных пошлин было приостановлено на время этих обсуждений, за исключением Китая, который принял ответные меры», — сказано в сообщении.

В начале апреля президент США Дональд Трамп несколько раз повышал тарифы на китайский импорт, таким образом, на сегодняшний день они составляют 145%. Китай, в свою очередь, с 12 апреля начал взимать сбор с американских товаров в 125%.

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Вскоре американские власти объявили, что от «взаимных пошлин» США будут освобождены смартфоны, компьютеры и ряд других электронных устройств и их компонентов.

Однако в воскресенье, 13 апреля, Трамп объявил, что введет новые пошлины на импортные полупроводники на следующей неделе, а некоторые компании получат послабления. В тот же день министр торговли Говард Лютник заявил, что отдельные пошлины на полупроводники и электронику будут введены «вероятно, через месяц или два».

Министерство торговли США также начало расследование в отношении импорта полупроводников и связанных с ними товаров. Аналогичные процедуры инициированы в отношении импорта критически важных полезных ископаемых и фармацевтической продукции.