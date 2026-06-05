Президент России Владимир Путин в своей речи на пленарной сессии ПМЭФ-2026 описал модель работы для бизнеса, которую проще всего назвать «госкапитализм 2.0»: государство остается главным инвестором, заказчиком и архитектором правил, но при этом пытается показать предпринимателям любого уровня в стране, что не собирается «душить» их лишними движениями. То есть бизнесу предлагается, чтобы он вложился, локализовался, при этом смело шел в новые рынки и технологии, а государство дает инфраструктуру, спрос и более предсказуемые правила. «Инк» собрал основные важные для сфер экономики и производства заявления главы государства.

Фото: РИА Новости

Макроэкономика

В макроэкономике главный посыл простой: экономика не разваливается, а держится устойчиво. Путин отдельно подчеркивает:

«Главное, что мы сохранили — это основы макроэкономической политики».

Из цифр, важных для бизнеса: инфляция по прогнозу в этом году приблизится к 5,2%, обрабатывающая промышленность растет на 3,1%, розничный товарооборот прибавил 6,5%, ВВП в апреле вырос на 1,3%. Смысл этого блока для компаний в том, что власть считает ситуацию управляемой и тем самым дает сигнал, что резких налоговых и регуляторных встрясок сейчас быть не должно.

Налоги

Самый чувствительный для МСП блок — налоги и режимы. Здесь важно прямо процитировать ключевую фразу:

«Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки <…> зафиксировать его сегодня на текущем уровне».

Для малого и среднего бизнеса это звучит как обещание не ужесточать правила в момент, когда многие растут по выручке скорее из-за цен и инфляции, чем из-за резкого расширения бизнеса. Проще говоря, компаниям дают возможность расти без риска слишком быстро вылететь из привычного режима только из-за формального пересечения нового порога.

Читайте также Налоговый долг без денег на счете. Что сделает ФНС и чем это аукнется вашим партнерам

Рынок РФ

Отдельный блок — про внутренний рынок. Путин несколько раз подводит к мысли, что именно он (рынок) становится главной опорой для бизнеса: растет потребление, развивается логистика, расширяются цифровые платформы.

«Платформизация в России охватывает не только торговлю, но и транспорт, финансы, логистику, туризм».

Для МСП это важный сигнал: государство видит рост не только в крупных стройках и оборонке, но и в обычной торговле, сервисах, электронной торговле и смежной инфраструктуре. В качестве примера президент приводит Wildberries: оборот узбекских товаров через платформу вырос с $418 млн в 2023 году до почти $1,5 млрд в 2025-м с перспективой превысить $2 млрд уже в этом году.

Внешний расчет

Про финансовые расчеты смысл еще жестче: старые внешние контуры больше не считаются надежными.

«Расчеты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент».

А дальше — практический вывод:

«Россия в торговых связях с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты».

Для бизнеса это означает, что расчеты в рублях и валютах партнерских стран — уже не временная антикризисная мера, а новая норма, под которую нужно перестраивать контракты, финмодели и платежную инфраструктуру.

Кадры

Блок про кадры тоже звучит предельно практично. Глава государства прямо говорит:

«Сегодня и на перспективу суверенитет страны определяют люди, их знания, квалификация».

Цифры здесь такие: безработица в России около 2,2%, в Японии — 2,5%, в Индии и США — по 4,2%, в еврозоне — 5,9%; за пять лет реальные зарплаты в России выросли более чем на 30%. Для бизнеса это означает неприятную, но честную реальность: дешевых людей больше не будет, конкуренция за сотрудников только усилится. И еще одна важная деталь:

«Дальнейший уверенный рост заработных плат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда».

Государство и заказ

Наконец, государство в этой модели выступает не только как регулятор, но и как заказчик роста. Это хорошо видно в инвестиционном блоке:

«Сделать это можно только при одном условии: увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл».

Путин напоминает, что за 2021–2024 годы прирост инвестиций в России составил почти 38% в реальном выражении. Для бизнеса здесь посыл в том, что деньги и возможности в ближайшие годы будут в первую очередь там, где есть длинные вложения, промышленность, технологии, инфраструктура и проекты, которые государство считает стратегическими.

Что это значит для бизнеса

Если собрать все в одну формулу, то посыл речь президента на форуме для предпринимателей выглядит так:

макроэкономику власть считает устойчивой,

налоги обещает лишний раз не трогать,

внутренний рынок и платформы — расширять,

расчеты — переводить в безопасные контуры,

а рост — строить вокруг инвестиций, кадров и госспроса.



Для МСП это не история о «свободном рынке без вмешательства государства», а скорее о том, как жить и работать рядом с большим заказчиком, который задает правила, но одновременно создает спрос и старается не выбивать почву из-под ног.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.