На выставке Watches & Wonders 2026 в Женеве дом Chanel представил шахматный набор Coco Game — арт-объект, который одновременно работает как ювелирное изделие и настольная игра.

Проект продолжает эксперименты бренда с игровыми формами. Ранее Chanel уже запускал поп-ап аркады Coco Game Center и использовал игровые мотивы в дизайне часов, однако шахматный набор такого масштаба бренд представил впервые.

Идея принадлежит Арно Шастенгу, директору часовой студии Chanel. Он начал работу над проектом почти три года назад, связав тему шахмат с концепцией времени — ключевой для часового направления бренда и одновременно метафорой его истории.

Набор включает 32 фигуры, каждая из которых оформлена как отдельный символ бренда. Центральный элемент — две королевы в образе Габриэль Коко Шанель. Они изготовлены из белого золота и инкрустированы бриллиантами: белая фигура содержит 842 камня, черная — 193. В основании каждой скрыт часовой механизм, а после игры фигуры можно носить как подвески.

Король выполнен в виде льва — символа дома Chanel. Остальные фигуры также отсылают к знаковым образам: ладья интерпретирует колонну Вандом, слон превращен в бюст-манекен, а конь — в скульптурную лошадь.

Шахматная доска установлена на основе из обсидиана, клетки выполнены из черно-белой керамики, а по периметру инкрустированы бриллианты. Всего в наборе использовано более 9 000 драгоценных камней.

Оценочная стоимость проекта составляет около $4 млн. По данным организаторов, набор был продан еще до закрытия экспозиции британскому коллекционеру, который рассматривает его как объект коллекционного искусства, а не как игровую вещь.

Coco Game показывает, как люксовые бренды стирают границы между дизайном, ювелирным искусством и функциональными объектами, превращая привычные предметы в арт-символы с двойным назначением.

В России рынок люксовых товаров продолжает расти, несмотря на геополитические ограничения и уход части международных брендов. По оценкам Fashion Consulting Group, в 2025 году доля премиального сегмента в fashion-ритейле увеличилась до 11–12% против 10% годом ранее. При этом отдельные сервисы фиксируют еще более высокий показатель — до 17% в начале года.

Эксперты отмечают, что после сокращения рынка почти вдвое с 2022 года и ухода таких брендов, как Chanel, Dior и Louis Vuitton, спрос во многом перешёл к параллельному импорту. Это привело к росту цен из-за логистики, но спрос на люкс сохранился.



На фоне снижения покупок в массовом сегменте премиальные товары все чаще воспринимаются как способ сохранить капитал — особенно лимитированные коллекции, которые могут заметно дорожать. Меняется и структура спроса: если раньше популярнее были кроссовки, то в 2025 году лидерами стали сумки и аксессуары, показывая существенный рост продаж.

В результате люксовый сегмент в России постепенно превращается из символа статуса в инструмент для инвестиций и коллекционирования.



