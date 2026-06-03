Приложение ChatGPT достигло исторической отметки в 1 млрд ежемесячно активных пользователей по всему миру. По оценке аналитической компании Sensor Tower, сервис стал самым быстрорастущим приложением, когда-либо преодолевшим этот рубеж, на фоне стремительного расширения рынка генеративного искусственного интеллекта.

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Аналитики отмечают, что рубеж в 1 млрд пользователей был достигнут в мае 2026 года — примерно через три года после запуска ChatGPT. По темпам роста сервис опередил ряд крупнейших цифровых платформ на сопоставимых этапах их развития, включая Google Maps, TikTok, Instagram* и YouTube, что подчеркивает масштаб ускоренного внедрения ИИ-инструментов в повседневное использование.

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Параллельно в секторе усиливается конкуренция. Так, ассистент Claude от компании Anthropic показал заметный рост аудитории. По данным Sensor Tower, его ежемесячная база пользователей достигла 56 млн человек, а годовой прирост оценивается примерно в 640%. Для сравнения, у ChatGPT этот показатель составляет около 62%, что отражает более высокую динамику роста у конкурента при существенно меньшей пользовательской базе.

Дополнительно фиксируется изменение пользовательского поведения в условиях конкуренции. В США те, кто установил Claude в первом квартале 2026 года, спустя месяц стали проводить в ChatGPT примерно на 5% меньше времени по сравнению со средними показателями за предыдущие восемь месяцев, что может указывать на частичное перераспределение внимания между ИИ-сервисами.

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Одновременно рынок ИИ становится более финансово активным. Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное размещение акций в США. По данным Reuters, OpenAI также готовится к выходу на IPO в ближайшее время.

На фоне текущей динамики рынок генеративного ИИ демонстрирует переход от фазы стремительного роста пользовательской базы к этапу конкуренции за удержание аудитории, монетизацию и развитие долгосрочных экосистем, при сохранении доминирующих позиций OpenAI и Anthropic.

*Instagram — принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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