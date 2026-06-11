Black Star Burger, один из самых медийных ресторанных проектов второй половины 2010-х, резко сократил присутствие в Москве. Большая часть точек, которые работали в торговых центрах и заметных городских локациях, закрылась, а в столице, по данным участников рынка, осталось лишь несколько действующих ресторанов.

По словам участников рынка коммерческой недвижимости, сокращение затронуло прежде всего точки в торговых и развлекательных центрах. Часть ресторанов, которые раньше работали в популярных комплексах, уже не принимает гостей. Продолжают работу только отдельные заведения — в местах, где сохраняется стабильный поток посетителей.

Бренд запустили в 2016 году, и он быстро стал одним из самых узнаваемых проектов в российском фастфуде. Первый ресторан собирал очереди и привлекал тысячи посетителей, а концепцию продвигали за счет популярности основателей и мощной маркетинговой поддержки. В период активного роста сеть вышла за пределы Москвы и развивалась не только в российских регионах, но и за рубежом.

После изменения состава владельцев проект постепенно начал терять позиции. Эксперты ресторанного рынка считают, что первоначальная модель во многом держалась на эффекте новизны, громком имени и высокой узнаваемости бренда. Когда интерес аудитории стал слабее, поддерживать прежние темпы развития оказалось сложнее.

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Финансовые показатели компании тоже ухудшались. За последние годы обороты управляющей структуры снизились, а бизнес стал убыточным. Из-за этого сеть начала сокращать присутствие и закрывать площадки, которые не выдерживали прежнюю экономику.

При этом закрытия не означают, что экономика всех точек стала одинаково слабой. Эксперты обращают внимание, что многое зависит от условий конкретного франчайзи — аренды, потока посетителей и уровня конкуренции рядом. Рестораны в сильных локациях по-прежнему могут приносить прибыль, поэтому часть заведений продолжает работать даже при общем сокращении сети.

Участники рынка не видят признаков полного ухода бренда. Скорее сеть пытается перестроить бизнес и оставить только те точки и направления, где сохраняется прибыль. При этом развитие франчайзинговой сети в последние годы заметно замедлилось.

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Еще одним фактором эксперты называют ослабление связи бренда со знаменитостями, с которыми он изначально ассоциировался. По их мнению, ресторанные проекты, построенные вокруг известных персон, часто сталкиваются с проблемами, когда медийность перестает постоянно поддерживать интерес аудитории.

На ситуацию повлияли и общие изменения на рынке общественного питания. За последние годы рестораны прошли через последствия пандемии, рост издержек и изменение потребительских привычек. Конкуренция усилилась, а сегмент бургерных перестал быть нишевым и стал одним из самых насыщенных на рынке быстрого питания.

Специалисты отмечают, что успех таких проектов теперь зависит не столько от громкого имени, сколько от локации, устойчивой экономики и способности постоянно удерживать интерес аудитории. В условиях высокой конкуренции сильнее выглядят либо крупные системные сети, либо небольшие концепции с понятной бизнес-моделью и стабильной клиентской базой.

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