Первый индекс инновационности российских девелоперов показал, что базовые цифровые технологии уже стали отраслевым стандартом, а заметный технологический разрыв возникает на следующем уровне — в роботизации, сквозном BIM, цифровых двойниках и автоматизации эксплуатации. Лидером рейтинга стала «Галс-Девелопмент».

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Базовая цифровизация перестала быть конкурентным преимуществом для российских девелоперов: цифровые инструменты продаж используют все компании из выборки, приложения для жителей — 94%, BIM (трехмерная модель объекта при строительстве) при проектировании — 88%. При этом более сложные технологии пока остаются у меньшинства: сквозной BIM используют 18% компаний, роботизацию строительства — 15%, а роботов и цифровые двойники на этапе эксплуатации — 12%. Такие данные приводит Фонд «Сколково», представивший первый индекс инновационности российских девелоперов.

Исследование подготовили в рамках программы Build UP. В него вошли 33 крупнейших девелопера страны, а сам индекс строится на данных за 2025 год. Исследователи изучили около 700 источников, провели 15 глубинных интервью с участниками рынка, а полученные результаты дополнительно подтвердили с самими компаниями.

Средний результат участников составил 7,6 балла из 15 возможных. Первое место заняла «Галс-Девелопмент» с результатом 13,43 балла. В пятерку лидеров также вошли Setl Group, ГК ФСК, «Брусника» и MR Group. На эти пять компаний приходится 48% всех подтвержденных фронтирных технологических практик, то есть решений, находящихся на более продвинутом уровне технологической зрелости.

«Главное изменение, которое мы видим сегодня в девелопменте, — переход от точечной цифровизации к более комплексному использованию технологий на разных этапах жизненного цикла объекта. Базовые цифровые инструменты уже стали нормой, поэтому дальнейший технологический отрыв формируют решения, которые позволяют менять непосредственно процессы проектирования, строительства и эксплуатации», — говорит Юрий Хаханов, директор направления «городские и строительные технологии» Фонда «Сколково».

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Начали с приложений, дошли до роботов

Одним из наиболее заметных направлений развития становится использование ИИ еще до начала строительства. Технологии позволяют автоматически генерировать варианты застройки с учетом нормативных требований, инсоляции, пожарных проездов и размещения социальных объектов.

Например, платформа Urbansketch.pro в рамках программы Build UP сократила время подготовки таких вариантов с 40 часов до пяти минут. А система QMonitoring, которую тестировал «Галс-Девелопмент», автоматически выявляла нарушения требований безопасности и простои техники уже на площадке. Во время пилота она зафиксировала более 100 нарушений и свыше 200 часов простоев спецтехники. После внедрения количество инцидентов снизилось более чем на 60%.

Еще дальше технология заходит там, где цифровой контроль дополняется физической автоматизацией. Демонтажный робот «Бетонолом», протестированный на объектах Setl Group, выполнял отдельные операции в несколько раз быстрее людей. Демонтаж свай занимал в 8–10 раз меньше времени, а демонтаж эстакады в подземном паркинге — в девять раз меньше, чем у бригады из четырех рабочих.

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Роботы постепенно появляются и уже после завершения строительства. Например, автономного робота «Пикселя» тестировали для круглогодичной уборки территорий жилых комплексов площадью до семи гектаров.

Что действительно приносит деньги

Инновации в девелопменте уже не ограничиваются фактом внедрения новой технологии. По данным исследования, отдельные решения уже дают измеримый экономический эффект — сокращают сроки проектирования, ускоряют строительные работы, увеличивают конверсию продаж и уменьшают эксплуатационные расходы.

Так, инструменты «БРИДЖ-ИТ» для автоматизации работы с BIM-моделями сократили время выполнения отдельных рутинных задач инженеров более чем в 100 раз. Для проекта площадью 50 тыс. кв. м экономический эффект оценивается в 6,7 млн руб.. При этом общий цикл проектирования и прохождения экспертизы может сокращаться на 10–20%.

Технологии применяются и непосредственно в продажах. Платформа ITRIELT, автоматизирующая работу с агентским каналом, за первые 30 дней после внедрения у Upside Development подключила более 250 брокеров и обработала свыше 400 заявок. Потенциальный рост продаж через агентский канал оценивается в 15–20%, а экономия фонда оплаты труда — в 2 млн руб. в год.

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Еще один пример связан с эксплуатацией зданий. Цифровой энергетический двойник Data & Green Zoom выявил потенциал снижения эксплуатационных расходов до 15%. Для объекта площадью около 30 тыс. кв. м это соответствует примерно 6 млн руб. в год. Уже на стадии проектирования технология позволяет снизить энергопотребление на 17–20% без дополнительных капитальных затрат.

Не все инновации доходят до стройки

При этом наличие технологии еще не означает ее массового применения. Показательный пример — строительная 3D-печать: несмотря на многолетние эксперименты, ее использование не удалось подтвердить ни у одного из 33 участников индекса. А вот индустриальная префабрикация — заводское изготовление модулей и отдельных элементов зданий — уже постепенно масштабируется: такие практики подтвердили 30% компаний.

Проблема часто возникает на этапе перехода от пилота к промышленному внедрению: технология может не выдерживать масштабов крупного девелопера, после завершения эксперимента у проекта может исчезнуть внутренний владелец, а успешный кейс останется на одной площадке. Дополнительные барьеры создают многоступенчатые закупки, позднее подключение юристов и служб безопасности и отсутствие заранее согласованного сценария тиражирования.

Следующий уровень — сквозная цифровизация

Здесь проходит основная граница между компаниями в индексе. Технологии, которые уже стали стандартом, почти не позволяют девелоперу получить существенное преимущество: цифровые инструменты продаж используют 100% участников исследования, приложения для жителей — 94%, а BIM при проектировании — 88%.

Ситуация меняется, когда речь идет о технологиях, которые охватывают несколько этапов жизненного цикла объекта. Сквозной BIM, при котором информационная модель используется не только при проектировании, но и во время строительства и эксплуатации, подтвердили только 18% компаний. Роботизация строительных процессов есть у 15% участников, а роботы и цифровые двойники на этапе эксплуатации — у 12%. Аддитивные технологии и индустриализация строительства представлены у 30% компаний.

То есть уже можно смело утверждать, что российский девелопмент в значительной степени прошел первый этап цифровизации. Теперь конкурентное преимущество все чаще возникает не из наличия отдельного приложения или BIM-системы, а из способности связать технологии между собой и встроить их в операционные процессы.

Что это значит для бизнеса

Для девелоперов инновации постепенно превращаются из имиджевой характеристики в способ снижать стоимость и сроки строительства, управлять эксплуатационными расходами и повышать эффективность продаж. При этом простая цифровизация — приложения, онлайн-продажи и BIM на стадии проектирования — уже перестает давать заметное преимущество: ее освоили большинство крупных игроков.

Следующий источник эффективности находится в более сложных технологиях — роботизации, сквозном BIM, цифровых двойниках, автоматизированном строительном контроле и индустриальном производстве элементов зданий. Но здесь бизнесу придется решать уже не только технологическую задачу, а наращивать умение встроить инновацию в существующие процессы, назначить ответственных за ее развитие и довести удачный пилот до масштабирования.

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