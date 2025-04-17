Несколько иностранных компаний, которые пытались покинуть российский рынок, теперь рассматривают возможность остаться в ожидании дальнейшего развития событий, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Однако, по данным издания, зарубежный бизнес пока проявляет лишь «слабые сигналы умеренного интереса».

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В конце марта президент Владимир Путин исключил российскую дочку итальянского производителя бытовой техники Ariston из списка компаний, в отношении которых введено временное управление. После чего она решила вернуться в Россию.

FT отмечает, что так российские власти «показывают западным компаниям путь обратно на российский рынок» на фоне попыток наладить отношения между Россией и США.

Издание пишет, что в Москве стали чаще появляться представители международных трейдеров сырьевого рынка и инвестиционных банков.

Однако собеседники FT не ожидают массового притока иностранных инвестиций в Россию или возвращения на российский рынок американских компаний.

О том, что западные компании не спешат возвращаться в Россию, но «планируют сценарии», также сообщил Bloomberg. По словам управляющего стратегической консалтинговой фирмой Macro Advisory Криса Уифера, большинство компаний не вернутся на российский рынок, пока не будет достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной.

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В марте Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. По его словам, российские компании должны получить преимущество перед зарубежными игроками.

В начале марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что российские власти прорабатывают предварительный перечень требований, которым должны будут удовлетворять ушедшие с 2022 года иностранные компании.

Собеседники издания среди требований, в частности, назвали гарантии локализации производства и обеспечение определенного уровня роботизации мощностей.