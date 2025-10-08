Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в интервью РБК рассказал о развитии российских платежных технологий, перспективах биометрии и Bluetooth-платежей, а также о возможной приватизации компании. «Инк» собрал шесть главных тем.

Александр Вильф / РИА Новости

1. Национальные технологии вместо Apple Pay

После ухода западных сервисов Россия создала собственную платежную экосистему. По словам Дубынина, около 30% инвестиций НСПК с 2018 года направлены на QR-коды, биометрию и Bluetooth-платежи.

«Мы — не коммерческая структура, а национальная система, которая обеспечивает платежный суверенитет».

Он заверил, что компания остается прибыльной и продолжает развивать социальные сервисы.

Дубынин подчеркнул, что после ухода Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay у россиян «ничего не исчезло»:

«Люди получили сервисы, которыми могут пользоваться сейчас, и эти сервисы никуда не уйдут при любой политической ситуации».

2. Новый формат QR-кодов

НСПК готовит два новых сценария: переводы между людьми через c2c-QR и пользовательский QR для оплаты с телефона.

«Собрать деньги на подарок или чаевые музыканту можно будет просто — показал QR, и перевели».

По словам Дубынина, решения тестируются с банками и не станут обязательными.

3. Биометрия без страха

Дубынин также заявил, что Единая биометрическая система защищена, а данные граждан надежно изолированы.

«Мы сделали абсолютно всё, чтобы личность не украли».

Он подчеркнул, что сдача биометрии должна быть добровольной: «Готов — пользуйся, не готов — не надо».

4. Bluetooth-платежи «Волна»

Технология позволит оплачивать покупки без интернета и может применяться в транспорте.

«Мы первыми показали эту технологию. Кто-то внедрит ее до Нового года».

При этом НСПК не будет делать ее обязательной. «Люди сами проголосуют удобством», — уверен глава системы.

5. Приватизация и устойчивость системы

Обсуждение приватизации НСПК не повлияет на ее миссию.

«Мы не потеряем свою миссию — заботиться о людях и рынке».

Платежи по картам «Мир» и СБП уже включены в «белые списки» Минцифры, чтобы проходить даже при отключениях интернета.

6. Просроченные карты и безопасность

Глава НСПК также прокомментировал предложение Центробанка ограничить срок действия карт, которые используются дольше положенного.

«Это не про ограничение, а про возвращение к модели, когда карты были срочными. Пластик изнашивается, сертификаты безопасности у чипов заканчиваются», — пояснил он.

По его словам, дискуссия с банками идет, и решение о сроках пока не принято.