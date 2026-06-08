Российский бренд одежды Gloria Jeans распродает часть производственных активов. Компания выставила на продажу два крупных комплекса в Шахтах и Новошахтинске, а основатель сети Владимир Мельников обратился в Минпромторг, чтобы найти для них стратегических инвесторов.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Ведомство подобрало список потенциальных покупателей и направило им коммерческие предложения. В него вошли 44 игрока рынка — от ретейлеров «Твое», «Спортмастер» и Familia до производителей одежды Elis и Finn Flare, а также крупных онлайн-платформ Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».



Площадки продаются как готовая база для швейного бизнеса. Их общая площадь составляет 148,6 тыс. кв. м, а инфраструктура позволяет организовать полный цикл пошива одежды — от раскроя до финальной упаковки. Помимо двух ключевых фабрик, в пакет входят логистический хаб, складские комплексы, общежитие для персонала, производственные здания в Миллерово и помещение в Зверево, которое сейчас сдано в аренду.

Однако большого интереса у потенциальных покупателей предложение пока не вызвало. Большинство адресатов рассылки отреагировали сдержанно или вовсе оставили ее без ответа. В «Твое» сразу исключили участие в сделке, гендиректор Finn Flare Ксения Рясова пояснила, что сеть не планирует расширять производственные мощности, в Wildberries заявили, что не получали официальных предложений, а Ozon и «Яндекс Маркет» отказались от комментариев.

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Аналитики связывают слабый интерес к активам с проблемами на рынке одежды. По данным Fashion Consulting Group, в 2025 году розничные продажи одежды, обуви и аксессуаров в натуральном выражении сократились на 8−10%.

Проблемы рынка отразились и на показателях Gloria Jeans. За отчетный период совокупная выручка двух ключевых юридических лиц компании — АО «Корпорация „Глория Джинс“» и АО «Глория Джинс» — снизилась на 7% и составила 80 млрд руб., а чистая прибыль упала вдвое, до 950 млн руб. К началу 2025 года розничная сеть бренда насчитывала менее 600 торговых точек в России, Белоруссии и Казахстане.

Gloria Jeans сокращает производственные мощности постепенно. Ранее компания уже продала три из пяти швейных фабрик — их загрузка заметно снизилась из-за дефицита квалифицированных швей и технологов.

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Одним из покупателей стал концерн «Калашников», который через дочернюю структуру ООО «Булава» приобрел бывшие производственные площадки Gloria Jeans в Гуково и Зверево. Сумма сделки составила около 400 млн руб.

Минпромторг и руководство Gloria Jeans пока не комментировали, что будет с оставшимися активами.

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