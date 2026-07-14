Сразу несколько крупнейших зарубежных интернет-платформ утром 14 июля столкнулись с перебоями в работе в России. Пользователи одновременно начали жаловаться на недоступность сервисов Google, платформы GitHub и сайта Apple, убедился «Инк».

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По данным Downdetector, первые признаки проблем появились около 10:00 мск. В течение следующих 20 минут объем сетевых сбоев быстро увеличился. На пике сервис фиксировал нарушения примерно у 21% трафика Google, половины запросов к GitHub и практически всего трафика сайта Apple — показатель достигал 99%.

Пользователи сообщали, что не открываются поисковик Google, почтовый сервис Gmail и страницы с результатами поиска. При этом часть из них отмечала, что доступ восстанавливался после подключения VPN. Телеграм-канал Wylsacom сообщал, что App Store продолжал работать в обычном режиме.

По информации телеграм-канала «Код Дурова», перебои носили неравномерный характер и зависели от оператора связи. У некоторых пользователей сайты Google и Apple открывались без ограничений, тогда как у абонентов отдельных провайдеров возникали проблемы с подключением.

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Сервис «Сбой.рф» зафиксировал наибольшее количество обращений из Москвы, на которую пришлось около трети всех жалоб. В пятерку регионов с наибольшим числом сообщений также вошли Санкт-Петербург, Нижегородская область, Красноярский и Алтайский края.

К полудню работа сервисов начала восстанавливаться. Downdetector зафиксировал резкое сокращение числа сетевых сбоев, а «Код Дурова» сообщил о восстановлении доступа к платформам.

На фоне массовых жалоб Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Google, GitHub и сайта Apple. Это уже не первый подобный инцидент: ранее ведомство неоднократно отрицало блокировку GitHub после аналогичных сообщений пользователей.

Сбой произошел вскоре после того, как Apple удалила из App Store приложения VK, включая мессенджер Max, объяснив решение санкционными ограничениями, а Евросоюз ввел санкции против VK и разрабатываемого компанией сервиса Max.

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