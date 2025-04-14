Генеральный директор рекрутингового сервиса HeadHunter Дмитрий Сергиенков сообщил, что в ближайшие 5 лет дефицит кадров в России может составить 4 млн человек. По оценкам компании, сейчас этот показатель составляет порядка 2 млн сотрудников.

«Мы не ожидаем, что рынок в момент станет стабильным и профицитным. Скорее наоборот, видим, что на горизонте пяти лет до 4 млн специалистов будет не хватать в нашей экономике», — заявил Сергиенков.

По его словам, до 90% из них придутся на средне- и высококвалифицированных рабочих и специалистов. Он утверждает, что в стране есть определенный дефицит компетенций, в том числе для того, чтобы обслужить этот тренд реиндустриализации.

За последние 2 года российский рынок труда потерял около 1 млн человек — численность активной рабочей силы в стране на сегодня составляет 76,3 млн. При этом в конце 2024 и начале 2025 года на фоне макроэкономической и геополитической ситуации работодатели стали менее интенсивно искать новых сотрудников.

В докладе Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест в 2025 году» говорится, что 41% работодателей планируют сократить штат в связи с внедрением искусственного интеллекта. Это число еще выше в США, где данную стратегию планируют принять 48% респондентов.

Как отмечает Сергиенков, с середины прошлого года первый сегмент рынка, который начал ощущать на себе замедление — это малый и средний бизнес в регионах. Он заявил, что концу 2024 года и в первом квартале этого года, крупный бизнес также начал более аккуратно нанимать новых сотрудников. При этом общий объем вакансий все равно остается на высоком уровне.

«Стабилизация рынка труда характерна для фактически всех отраслей экономики и всех регионов. Замедляется гонка зарплат, которую мы наблюдали в прошлом году. Сейчас зарплаты по-прежнему растут в ряде сегментов рынка, но при этом уже нет того роста, который был», — добавил Сергиенков.

По его словам, давление на рынок труда до конца 2025 года будет продолжаться, в том числе возможен небольшой рост безработицы. При этом на долгосрочном горизонте проблема кадрового дефицита будет оставаться острой.