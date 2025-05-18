Новости

ИИ удвоит продолжительность жизни уже к 2030 году: люди смогут сами выбирать, сколько хотят прожить

За последние 200 лет человечество пережило настоящую революцию в вопросах долголетия. В 1824 году средняя продолжительность жизни людей в США составляла всего около 40 лет, а сегодня этот показатель практически удвоился, что во многом связано с развитием искусственного интеллекта.

Andres Siimon, Unsplash

Основное преимущество искусственного интеллекта заключается в его способности обрабатывать большие объемы данных для нахождения новых методов лечения и лекарств, которые не смогли бы разработать даже выдающиеся ученые. Исследования показывают, что ИИ может стать незаменимым инструментом в изучении причин старения и смерти.

Но что, если искусственный интеллект — это не просто инструмент, а нечто большее? Что если он станет ключевым фактором в истории человеческого долголетия? Эта идея вдохновила некоторых технологов, включая Дарио Амодея, генерального директора компании Anthropic, занимающегося разработкой ИИ. Он пришел к спорному для многих выводу, что искусственный интеллект не только продолжит революцию в области долголетия, но и значительно ускорит ее.

«Это может показаться радикальным, но продолжительность жизни действительно увеличилась почти вдвое в XX веке — примерно с 40 до 75 лет. Исходя из текущих тенденций, можно предположить, что в “ускоренном” XXI веке она вновь удвоится и достигнет 150 лет», — сказал Амодей.

Читайте также

В Саудовской Аварии открыли первую клинику, где принимает только ИИ

Он отметил, что уже существуют препараты, способные увеличить максимальную продолжительность жизни крыс на 25–50% при минимальных побочных эффектах. Более того, некоторые животные, такие как черепахи, уже достигают возраста 200 лет, что указывает на то, что люди явно не подошли к какому-либо теоретическому пределу долголетия.

В январе Амодей заявил, что искусственный интеллект может удвоить продолжительность жизни людей всего за пять лет. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он представил свою концепцию «второй скорости», предполагая, что при определенных условиях люди смогут выбирать, сколько прожить, хотя он также признает, что это может быть «биологически невозможно».

Читайте также

Роботу впервые добавили личность — ученые считают, что так можно сделать машины полезнее для людей

Амодей не одинок в своих прогнозах. Футуролог Рэй Курцвейл также утверждает, что искусственный интеллект сможет приостановить старение уже к 2032 году. Он предлагает два метода.

Первым является использование медицинских нанороботов с искусственным интеллектом, которые могут восстанавливать поврежденные клетки и доставлять лекарства непосредственно в пораженные участки. Второй способ заключается в возможности создания резервной копии человеческого мозга в облаке с помощью ИИ.

Слова «революция» и «искусственный интеллект» часто используются вместе, когда речь идет о медицинских исследованиях. В статье Harvard Gazette, опубликованной в марте 2025 года, внедрение ИИ в медицину сравнивается с развитием интернета и расшифровкой человеческого генома.

Читайте также

Главный исследователь OpenAI заявил, что ИИ может создавать новые знания — до сих пор считалось, что это невозможно

Однако применение ИИ для диагностики рака, лечения заболеваний и разработки новых методов улучшения здоровья не обязательно приводит к продлению биологической жизни человека. Профессор эпидемиологии и биостатистики С. Джей Ольшанский из Иллинойского университета в Чикаго отмечает, что нет доказательств влияния ИИ на биологические процессы старения.

Проще говоря, даже если бы искусственный интеллект каким-то образом смог увеличить продолжительность жизни человека, потребуется целый век исследований и испытаний, чтобы выяснить, подтвердятся ли такие заявления. В настоящее время люди живут дольше, чем когда-либо за всю свою 300-тысячелетнюю историю, но чтобы преодолеть этот предел, нужно нечто большее, чем просто прогнозы и необоснованные обещания.

«В данный момент искусственный интеллект — это просто модное слово, и у нас нет никаких доказательств того, что он радикально увеличит жизненный срок человека, — утверждает Ольшанский. — Либо мы занимаемся наукой, либо нет, и, к сожалению, в этой области достаточно шарлатанов».

Читайте также

Мыслить как человек: стартап разработает «мозги» для роботов и сделает их общедоступными

Темы
2025 ИИ