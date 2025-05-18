За последние 200 лет человечество пережило настоящую революцию в вопросах долголетия. В 1824 году средняя продолжительность жизни людей в США составляла всего около 40 лет, а сегодня этот показатель практически удвоился, что во многом связано с развитием искусственного интеллекта.

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Основное преимущество искусственного интеллекта заключается в его способности обрабатывать большие объемы данных для нахождения новых методов лечения и лекарств, которые не смогли бы разработать даже выдающиеся ученые. Исследования показывают, что ИИ может стать незаменимым инструментом в изучении причин старения и смерти.

Но что, если искусственный интеллект — это не просто инструмент, а нечто большее? Что если он станет ключевым фактором в истории человеческого долголетия? Эта идея вдохновила некоторых технологов, включая Дарио Амодея, генерального директора компании Anthropic, занимающегося разработкой ИИ. Он пришел к спорному для многих выводу, что искусственный интеллект не только продолжит революцию в области долголетия, но и значительно ускорит ее.

«Это может показаться радикальным, но продолжительность жизни действительно увеличилась почти вдвое в XX веке — примерно с 40 до 75 лет. Исходя из текущих тенденций, можно предположить, что в “ускоренном” XXI веке она вновь удвоится и достигнет 150 лет», — сказал Амодей.

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Он отметил, что уже существуют препараты, способные увеличить максимальную продолжительность жизни крыс на 25–50% при минимальных побочных эффектах. Более того, некоторые животные, такие как черепахи, уже достигают возраста 200 лет, что указывает на то, что люди явно не подошли к какому-либо теоретическому пределу долголетия.

В январе Амодей заявил, что искусственный интеллект может удвоить продолжительность жизни людей всего за пять лет. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он представил свою концепцию «второй скорости», предполагая, что при определенных условиях люди смогут выбирать, сколько прожить, хотя он также признает, что это может быть «биологически невозможно».

Амодей не одинок в своих прогнозах. Футуролог Рэй Курцвейл также утверждает, что искусственный интеллект сможет приостановить старение уже к 2032 году. Он предлагает два метода.

Первым является использование медицинских нанороботов с искусственным интеллектом, которые могут восстанавливать поврежденные клетки и доставлять лекарства непосредственно в пораженные участки. Второй способ заключается в возможности создания резервной копии человеческого мозга в облаке с помощью ИИ.

Слова «революция» и «искусственный интеллект» часто используются вместе, когда речь идет о медицинских исследованиях. В статье Harvard Gazette, опубликованной в марте 2025 года, внедрение ИИ в медицину сравнивается с развитием интернета и расшифровкой человеческого генома.

Однако применение ИИ для диагностики рака, лечения заболеваний и разработки новых методов улучшения здоровья не обязательно приводит к продлению биологической жизни человека. Профессор эпидемиологии и биостатистики С. Джей Ольшанский из Иллинойского университета в Чикаго отмечает, что нет доказательств влияния ИИ на биологические процессы старения.

Проще говоря, даже если бы искусственный интеллект каким-то образом смог увеличить продолжительность жизни человека, потребуется целый век исследований и испытаний, чтобы выяснить, подтвердятся ли такие заявления. В настоящее время люди живут дольше, чем когда-либо за всю свою 300-тысячелетнюю историю, но чтобы преодолеть этот предел, нужно нечто большее, чем просто прогнозы и необоснованные обещания.

«В данный момент искусственный интеллект — это просто модное слово, и у нас нет никаких доказательств того, что он радикально увеличит жизненный срок человека, — утверждает Ольшанский. — Либо мы занимаемся наукой, либо нет, и, к сожалению, в этой области достаточно шарлатанов».