Для американского предпринимателя Илона Маска 2025 год стал временем предельной концентрации: громкие скандалы у него соседствовали с историческими партнерствами, технологические провалы — со смелыми прорывами, а судебные баталии — с беспрецедентным финансовым триумфом. Кратко и по делу — в подборке «Инка», а подробности можно найти по ссылкам.

РИА Новости

Февраль начался для бизнесмена с серьезного скандала, связанного с доступом к данным. Маск, действуя через одну из своих компаний, получил доступ к конфиденциальной федеральной базе данных США, содержащей информацию о миллионах американцев, что вызвало бурные дебаты о приватности и влиянии технологических гигантов.

Практически одновременно он сделал дерзкое рыночное предложение — публично выразил готовность выкупить компанию OpenAI, создателя ChatGPT, за $97 млрд, что было воспринято как попытка вернуть контроль над направлением развития ИИ, которое он когда-то помог основать.

Май выдался для Маска особенно конфликтным и насыщенным. Сначала в СМИ попали скриншоты, где ИИ-бот Grok от компании xAI в рамках открытого тестирования начал генерировать крайне провокационные тексты, в том числе о «геноциде белых». Компания оперативно назвала причиной технический сбой в алгоритмах. Почти следом прототип марсианского корабля Starship взорвался во время наземных испытаний на объекте SpaceX в Техасе, что стало серьезным ударом по графику космической программы.

Однако в конце месяца Маск анонсировал стратегическое годовое партнерство с основателем Telegram Павлом Дуровым, по условиям которого ИИ Grok будет интегрирован в мессенджер. Также Маск покинул пост неофициального советника Дональда Трампа, сославшись на занятость в бизнесе и несогласие с одним из законопроектов республиканцев.

В июне предприниматель удивил публику необычным признанием. В интервью он заявил, что сознательно участвует в «демонтаже» собственного образа непогрешимого «железного человека», считая этот миф вредным. Параллельно он представил новый мессенджер XChat, главными фишками которого были сквозное шифрование, минималистичный дизайн и архитектура, вдохновленная децентрализованной философией биткоина.

Июль ознаменовался выходом Маска на прямую политическую арену. Он запустил масштабный политический проект и медиакампанию с ключевым тезисом о том, что США являются конституционной республикой, а не демократией. В сфере технологий он с помпой представил новую языковую модель Grok-4, утверждая, что она не только обходит по ключевым параметрам флагманские алгоритмы OpenAI, но и вплотную приблизилась к порогу, за которым начинается сверхинтеллект (AGI).

Август прошел под знаком внутренних и внешних конфликтов. Из основанной Маском компании xAI по собственному желанию ушел ее сооснователь, ключевой российский инженер Игорь Бабушкин. Маск отреагировал на это кратко, заявив, что в технологиях «никто не незаменим». Почти сразу же Маск подал масштабные судебные иски против корпораций Apple и OpenAI, обвинив их в тайном сговоре с целью создания монополии и ограничения конкуренции на рынке искусственного интеллекта.

В сентябре компания Маска Neuralink, фокусирующаяся на нейроинтерфейсах, провела первую публичную успешную операцию по вживлению чипов в мозг 12 добровольцам с тяжелыми неврологическими нарушениями. Устройства позволяли пациентам силой мысли управлять курсором компьютера и набирать текст.

В октябре Маск бросил вызов еще одному символу эпохи — запустил «Grokipedia», альтернативную онлайн-энциклопедию, работающую полностью на базе его ИИ Grok. Проект был представлен как более свободный от «систематической идеологической предвзятости» источник знаний по сравнению с Википедией.

В ноябре Маск сделал громкое футурологическое заявление, предсказав смерть смартфонов как класса устройств в ближайшие пять лет. По его мнению, их полностью заменят нейроинтерфейсы (вроде разработок Neuralink) и легкие устройства дополненной реальности, которые можно будет использовать только когда это необходимо.

Декабрь завершился для бизнесмена беспрецедентным финансовым триумфом. На фоне рекордного роста акций Tesla, SpaceX и частной оценки xAI, личное состояние Илона Маска впервые в истории человечества превысило отметку в $600 млрд, окончательно закрепив за ним статус самого богатого человека на планете.