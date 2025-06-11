Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в социальной сети X пост, в котором выразил сожаление относительно некоторых своих публикациях о президента США Дональде Трампе, сделанных на прошлой неделе. «Они зашли слишком далеко», — написал миллиардер, не уточнив, о каких именно высказываниях идет речь.

Реакция рынка на извинения Маска оказалась заметной. Так, акции Tesla выросли на 2,3% на внебиржевых торгах после публикации сообщения, пишет Reuters. Аналитики связывают этот шаг Маска с попыткой минимизировать риски для бизнеса Tesla, особенно на фоне возможных последствий конфликта с главой государства.

В интервью New York Post, опубликованном 11 июня, Трамп отметил, что «мог бы» уладить отношения с Маском, но примирение не является для него приоритетом. «Послушайте, я не держу на него зла. Я был очень удивлен, что это произошло», — добавил президент.

Конфликт Маска с Трампом начался в начале июня, когда бизнесмен раскритиковал бюджетный законопроект президента, назвав его «отвратительным и мерзким». Трамп ответил, что Маск «сошел с ума» и был «на исходе» в администрации, после чего его попросили уйти.

Публичные споры Маска, включая его политические высказывания и обвинения, усилили давление на репутацию и бизнес Tesla. Reuters ранее сообщило, что в 2025 году рыночная капитализация компании сократилась на 29,3% ($380 млрд), до $917 млрд, что опустило Tesla с восьмого на десятое место в мировом рейтинге.

Илон Маск ранее также признался, что сам нанес наибольший ущерб своей репутации, и удалил несколько постов с критикой Трампа.