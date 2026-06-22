Индонезия готовится внедрить искусственный интеллект в ключевые государственные программы, включая программу бесплатного питания с бюджетом около $15 млрд. Эти планы изложены в проекте президентского указа, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Igor Omilaev, Unsplash

В 2025 году Индонезия представила первую национальную стратегию развития искусственного интеллекта, определившую основные направления использования технологии в стране. Документ заложил основу для дальнейшей цифровой трансформации государственного управления, экономики, здравоохранения, образования и других сфер. Новый план, рассчитанный на 2026–2029 годы, продолжит эту работу и переведет положения стратегии из общей концепции в конкретные государственные проекты.

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Согласно проекту указа, использование искусственного интеллекта может увеличить ВВП Индонезии примерно на 12% к 2030 году, что соответствует почти $366 млрд. Правительство намерено применять технологию в приоритетных программах президента Прабово Субианто и одновременно поддерживать ее дальнейшее развитие в стране.

Одним из главных направлений станет программа бесплатного питания для детей. ИИ планируют использовать для составления региональных меню, контроля санитарного состояния кухонь, прогнозирования спроса на продукты и выявления нарушений. Технологию также подключат к анализу медицинских данных, чтобы раньше обнаруживать угрозы для здоровья.

Сама программа уже подвергалась критике из-за непрозрачного расходования средств и проблем с организацией. После нескольких массовых отравлений детей власти начали проверять работу кухонь и соблюдение требований безопасности. В начале июня руководителя программы уволили и арестовали, что усилило сомнения в эффективности контроля за бюджетными расходами.

Власти рассчитывают, что автоматизация с помощью ИИ повысит эффективность государственных ведомств и сократит их операционные расходы. Технологию также планируют использовать для анализа результатов медицинских обследований в рамках национальных программ скрининга и борьбы с туберкулезом.

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При этом Индонезия пока отстает от региональных конкурентов — Сингапура и Малайзии. Эти страны активнее привлекают инвестиции крупных технологических компаний и развивают инфраструктуру для облачных сервисов и ИИ.

Профессор в области искусственного интеллекта Университета Бина Нусантара в Джакарте Дервин Сухартоно считает, что Индонезия пока не готова конкурировать с мировыми лидерами отрасли. Стране не хватает вычислительных мощностей, современной инфраструктуры и квалифицированных специалистов.

«Индонезия может остаться потребителем продукции, которую продают иностранные компании», — предупредил эксперт.

Правительство также предлагает создать суверенный фонд искусственного интеллекта, ключевую роль в управлении которым получит новый национальный фонд благосостояния Danantara Indonesia. Власти планируют ввести налоговые льготы для исследователей и привлечь в отрасль больше квалифицированных специалистов.

Интерес к развитию ИИ-инфраструктуры в Индонезии ранее проявляли Microsoft, IBM и Meta Platforms. В 2024 году Microsoft объявила, что инвестирует $1,7 млрд в расширение облачной инфраструктуры и развитие технологий искусственного интеллекта в стране.

Проект указа также предусматривает обязательную оценку рисков, связанных с ИИ. В их число вошли злоупотребление биометрическими данными, нарушения прав интеллектуальной собственности и распространение дипфейков. Документ пока ожидает подписи президента.

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