Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит обновленный проект закона об искусственном интеллекте 22 июня. Документ, опубликованный Минцифры в марте, был практически переписан: вместо 21 статьи в нем осталось 13, а само название изменили на «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ».

Авторы проекта отказались от попытки установить единые правила для всего рынка ИИ и сосредоточились на больших фундаментальных моделях. Речь идет о системах, обученных на крупных массивах данных и способных решать интеллектуальные задачи на уровне человека или выше. Более компактные решения, включая созданные на базе открытого программного кода, под действие закона не подпадают.

В документе сохранили только два типа отечественных моделей — суверенные и национальные. Первые должны полностью создаваться российскими компаниями на всех этапах разработки и функционировать на инфраструктуре внутри страны. Вторые могут включать иностранные компоненты и решения на открытых источниках. Обе категории обязаны хранить и обрабатывать данные пользователей в России и соответствовать требованиям российского законодательства.

Именно суверенные и национальные модели смогут претендовать на государственную поддержку. Кроме того, кабмин получит право определить отрасли и случаи, где разрешат использовать только такие решения, а также установить правила их взаимодействия с федеральными информационными системами.

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Из новой редакции исчезли положения о трансграничных технологиях, дата-центрах для ИИ и обязательной маркировке контента, созданного нейросетями. Владельцев сервисов и платформ обяжут только предоставить пользователям возможность самостоятельно помечать подобные материалы.

Авторы законопроекта также отказались детально регулировать вопросы интеллектуальной собственности и ответственности участников рынка. В тексте осталось лишь указание на обязанность соблюдать действующее законодательство. При этом использование произведений для обучения моделей не будет считаться нарушением авторских или смежных прав, если материалы получены законным путем и правообладатель не установил технический запрет на их анализ.

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Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что законопроект должен создать правовую основу для поддержки отечественных разработчиков и ускорить внедрение российских ИИ-технологий. По данным источников на рынке, под критерии суверенной модели может подпасть разработка «Сбера», а статус национальной способны получить решения «Яндекса» и языковая модель T-Pro компании «Т-Технологии».

Основные нормы закона могут заработать с 1 марта 2027 года, отдельные положения — с 1 сентября 2026 года. Организации, которые уже используют модели, не соответствующие будущим требованиям, смогут продолжить работу с ними до 1 сентября 2032 года, если данные хранятся и обрабатываются на территории России.

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