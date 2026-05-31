Китайский разработчик языковых моделей MiniMax подал документы на листинг на внутреннем фондовом рынке КНР, следует из регуляторной заявки. Это происходит через четыре месяца после того, как компания провела IPO на Гонконгской бирже в январе 2026 года — одним из первых среди китайских ИИ-стартапов, вышедших на публичные рынки в начале года. После проведения IPO в Гонконге капитализация компании всего за несколько месяцев выросла с $4 млрд до более $30 млрд.

MiniMax основана в 2021 году в Шанхае. Стартап известен прежде всего через свои потребительские продукты: приложение Talkie — чат-бот с настраиваемыми ИИ-персонажами, популярный на международных рынках, — и Hailuo AI, платформу для генерации видео, которую аналитики нередко ставят в один ряд с Sora от OpenAI и Veo от Google. Компания также разрабатывает инструменты для синтеза речи и музыки и предлагает корпоративный API-доступ к своим моделям — по модели, аналогичной OpenAI или Anthropic.

Число корпоративных пользователей MiniMax превысило 1 млн человек — в пять раз больше показателя шестимесячной давности, сообщил президент компании Юнь Ейи в интервью Bloomberg Television.

Ежегодный повторяющийся доход (ARR) MiniMax более чем удвоился за последние два месяца и превысил $300 млн — быстрее собственного прогноза компании. Основным драйвером роста стала модель M2.7, выпущенная в середине марта.

Компания генерирует значительную долю выручки за рубежом, однако остается убыточной: инвестиции в разработку моделей, инфраструктуру и международное расширение пока опережают доходы.

Двойной листинг — сначала в Гонконге, теперь на материковом рынке — отражает структурную логику китайской ИИ-отрасли: разработка больших моделей требует капиталоемких вложений, а публичные рынки служат инструментом их привлечения. Ценовое давление становится одним из ключевых факторов конкуренции: на прошлой неделе DeepSeek объявил о снижении цен на флагманскую модель V4-Pro, чтобы привлечь разработчиков и укрепить позиции на переполненном рынке.

MiniMax конкурирует в сегменте, где плотность игроков нарастает: помимо DeepSeek, в Китае активно развиваются Baidu, Alibaba, ByteDance и ряд более молодых стартапов. Каждый из них ищет собственную нишу: одни делают ставку на корпоративных клиентов, другие — на мультимодальные возможности или международную экспансию. MiniMax сочетает несколько направлений одновременно, что требует непрерывного финансирования.

Стратегия двойного листинга позволяет компании диверсифицировать базу инвесторов и получить доступ к более широкому пулу внутреннего китайского капитала. Внутренний листинг, как правило, обеспечивает более высокую ликвидность и открывает доступ к розничным инвесторам на материке, тогда как гонконгское IPO было ориентировано преимущественно на международных институциональных участников. Сроки выхода на биржу и параметры размещения в заявке не раскрываются.

