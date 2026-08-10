Книжные издательства перестраивают работу с Wildberries после сбоев в складской инфраструктуре маркетплейса, возникших после массовых атак беспилотников. Часть компаний сократила поставки, другие временно их остановили либо перешли на FBS — модель, при которой продавец сам отвечает за хранение и отправку товаров.

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Так, «Бумкнига» полностью ушла с маркетплейсов и теперь перенаправляет покупателей в независимые книжные магазины и на собственный сайт. «Альпака» приостановила предзаказы на Wildberries и сосредоточилась на продажах через свои точки и Ozon. Крупнейший игрок рынка — «Эксмо» — не стал разрывать отношения с площадкой, но перевел логистику на FBS. Гендиректор издательства Евгений Капьев отметил, что такая схема дороже, но дает контроль над поставками и снижает зависимость от складских мощностей маркетплейса.

«Кион Строки» (МТС) также изменил подход: компания временно приостановила работу с рядом независимых издательств. Помимо логистических сложностей на решение также повлияли новые условия хранения и продвижения товаров. В результате издатели активнее используют собственные склады и диверсифицируют каналы продаж.

Проблемы в складской сети Wildberries начались 18 июля. Инциденты затронули Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Тамбовскую и Воронежскую области, Ставропольский и Краснодарский края и другие регионы. Forbes оценил площадь поврежденных объектов минимум в 5,2 млн кв. м — около 17% складских мощностей маркетплейса. Ранее сообщалось о выводе из эксплуатации четырех складов общей площадью 444 тыс. кв. м (примерно 8% инфраструктуры).

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В RWB (Wildberries & Russ) заявили, что продавцы, включая книжные издательства, все чаще выбирают FBS. В ответ маркетплейс снизил тарифы на передачу товаров через пункты выдачи и разрешил направлять поставки в любой сортировочный центр страны.

Перестройка происходит на фоне высокой зависимости книжной отрасли от онлайн-каналов. В 2025 году интернет-продажи книг достигли 62,1 млрд руб. при общем объеме рынка 150,3 млрд руб., показав рост на 15,9%. Продажи непосредственно через маркетплейсы выросли на 23%. Однако в 2026 году участники рынка прогнозируют снижение онлайн-оборота на 5–13%, а его доля в книжном рынке может сократиться с 57,5% до 50%.

Переход на FBS не снимает ценовой конкуренции на маркетплейсах, отмечают представители крупных издательств. При этом рост затрат на хранение и доставку может привести к повышению цен в онлайне, вплоть до уровня традиционной розницы.

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