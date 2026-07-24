С 1 октября 2026 года в России впервые начнут действовать единые правила платформенной экономики. Закон № 289‑ФЗ определит, как цифровые сервисы, компании-заказчики и самозанятые исполнители должны выстраивать отношения друг с другом. На круглом столе «Платформенная занятость: баланс интересов бизнеса, государства и человека» представители власти и рынка обсудили, даст ли новое регулирование бизнесу больше свободы или добавит неопределенности. Сам закон участники критиковать не стали, однако вопросов к его применению осталось немало.

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Правила вместо серой зоны

С 1 октября платформенная занятость перестанет быть зоной, где участники рынка работают преимущественно по собственным правилам. Закон задаст общий каркас взаимодействия цифровых сервисов, компаний и исполнителей. Ключевые для этого рынка нормы собраны в третьей главе, которая регулирует отношения платформ, заказчиков и исполнителей-физлиц.

К закону уже подготовили десять подзаконных актов, и два из них напрямую влияют на то, как бизнес будет нанимать людей через платформы. Первый, уже принят и вступит в силу вместе с базовым ФЗ, обязывает платформы давать бонусы тем исполнителям, которые сами позаботились о своей социальной защите: добровольная пенсия, медицина и прочие страховки. Второй, который еще в работе, вводит ту самую «крышку» — если один заказчик через платформу гоняет одного самозанятого больше 60 часов в месяц и так шесть месяцев подряд, платформе придется эту связку разорвать.

Для Минэкономразвития этот порог в 60 часов — инструмент отлова ситуаций, когда человек годами работает в одном месте как штатный сотрудник, но числится самозанятым и живет без трудовых гарантий. В регуляторе поясняют это так, что если человек ходит в одно и то же место, с одним и тем же заказчиком, месяц за месяцем, это уже не «гибкая подработка», а недобросовестная экономия на трудовых отношениях.

Бизнес на эту формулу смотрит куда прагматичнее. Зампред «Деловой России», глава рабочей группы агрегаторов транспортных услуг Комитета по цифровой экономике РСПП Антон Данилов‑Данильян приводит пример таксиста: он привык к одной платформе, к определенному уровню дохода и стабильным корпоративным клиентам — и внезапно оказывается формальным нарушителем, потому что его рейсы в пользу пары крупных юрлиц складываются в нужные 60 часов.

«В деревнях у нас есть задания от крупного ретейла, где людям просто больше некуда идти работать. Там эти 60 часов — единственная возможность заработать. Если мы жестко обрежем этот лимит, мы фактически лишим человека работы, потому что там есть только одна “Пятёрочка”», — добавила в свою очередь гендиректор Ventra и Ventra Go! Екатерина Карабанова .

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Новый белый список

Отдельной темой дискуссии стал реестр посреднических цифровых платформ, который появится вместе с законом. Для рынка он может превратиться в важный ориентир. Включение в реестр подтвердит, что сервис получил официальный статус посреднической платформы и должен соблюдать установленные для нее требования. Однако само присутствие в списке не исключит налоговые риски и возможность переквалификации отношений в трудовые.

Главная проблема связана с сервисами, которые останутся за пределами реестра, и компаниями, уже выстроившими через них работу с самозанятыми и ИП. Юристы и бухгалтеры крупных заказчиков стали незримыми участниками дискуссии, поскольку именно их опасения нередко останавливают сделки с платформами. Пока бизнес не понимает, как контролирующие органы будут оценивать отношения вне нового правового режима, ему проще отказаться от эксперимента.

Участники от бизнеса делают важную оговорку: сам закон проработан и адекватен.

«Мы же, действительно, наоборот, похвалили Минэкономразвития, что на нашей памяти это действительно один из таких ярких примеров, где закон был написан с учетом позиции бизнеса, то есть министерство реально проделало большую работу, углубившись в детали, написав так, что сейчас, в принципе, ни один субъект не возражает вообще. То есть все его ждут и адаптируются», — обратил внимание президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев .

Главный раздражитель остается очень человеческим — неопределенность. Компании не столько боятся нового закона, сколько отсутствия четких критериев: где заканчивается гражданско‑правовой договор и начинается трудовой; когда работа через платформу становится «штатной» в глазах проверяющих. Дурдыев рассказал, что в АЦП уже собрали «белую книгу практик» — набор кейсов, которые, по мнению рынка, должны однозначно относиться к платформенной занятости, а не к трудовым отношениям. Документ отдан регулятору и контролерам, и теперь бизнес ждет, превратится ли эта практика в формализованный набор признаков.

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Платформы и тренды

Представители платформ гибкой занятости в дискуссии звучат заметно спокойнее. Для них требования уровня «интеграция с ФНС», «проверка документов исполнителей» и «прозрачная платежная дисциплина» давно стали рутиной, а не страшным новшеством. По словам Карабановой, для цифровой компании это не барьер, а базовая настройка инфраструктуры.

Платформы сейчас куда больше волнует не сам текст закона, а то, как он изменит поведение корпоративных клиентов. На стороне заказчика решающими становятся не маркетинг и продукт, а позиция юристов и бухгалтерии. Расчет платформ в том, что вместо набора разрозненных писем и трактовок появится один понятный законодательный контур и статус «в реестре», который сделает работу с гибкой занятостью более прозрачной и проще согласуемой внутри компаний.

В дискуссии также родились несколько трендов, связанных с переходом на платформенную экономику.

Первый очевидный тренд — рост числа людей, которые работают через платформы. Официальное регулирование дает шанс вывести часть занятости из тени и легализовать уже сложившиеся практики.

Второй тренд — распространение платформенной модели на новые отрасли: платформы внимательно смотрят, где еще можно разложить процессы по задачам, алгоритмам и сменам, и где есть разрыв между спросом и локальным рынком труда, они видят поле для роста.

Третий тренд — технологизация с человеческим лицом: роботы‑доставщики и беспилотники действительно будут заменять часть «рутинной» работы, но параллельно растет спрос на сервисы, которые умеют деликатно подбирать задания людям под их навыки, доход и географию. В результате платформа становится не просто биржей заказов, а персональным «консьержем» занятости.

Что это значит для бизнеса

Игры с самозанятыми «по понятиям» уходят в прошлое, когда закон и подзаконные акты задают рамку, в которой взаимодействие через платформы можно выстраивать без постоянного страха «завтра все признают трудовыми». С реестром платформ и понятным порогом в 60 часов у компаний появляется шанс легально масштабировать гибкую занятость, а не держаться за аутсорсинг и аутстаффинг как единственный безопасный вариант.

Однако неопределенность полностью не исчезла, риски теперь просто лежат не в плоскости «можно/нельзя работать с платформами», а в выборе конкретных схем и партнеров. Предпринимателям придется переписать свои договоры с платформами, посмотреть на распределение нагрузки между штатными сотрудниками и самозанятыми и обсудить с юристами, где они готовы жить в зоне 60 часов, а где лучше сразу идти в классический трудовой контракт.

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