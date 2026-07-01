Компания «М.Видео» объединила онлайн-каналы двух своих брендов. С 1 июля сайт и мобильное приложение «Эльдорадо» перестали быть самостоятельными площадками для покупок, а их пользователей начали автоматически перенаправлять на сайт и в приложение «М.Видео».

Алексей Майшев/РИА Новости

Теперь ключевыми цифровыми каналами продаж компании стали сайт и приложение «М.Видео», на базе которых продолжат развивать единый маркетплейс. Покупателям доступны расширенный каталог, предложения партнеров, доставка, установка и настройка техники, а также программа лояльности «М.Клуб».

Розничные магазины «Эльдорадо» продолжат работать в обычном режиме, сохранив привычный ассортимент и уровень сервиса. Клиентам также останется доступен личный кабинет бренда с историей покупок, текущими заказами и их статусами.

В компании объяснили, что единая онлайн-платформа позволит быстрее запускать цифровые сервисы, развивать ассортимент и эффективнее работать с партнерами. Сам бренд «Эльдорадо» при этом сохранится. Его онлайн-инфраструктуру будут использовать для тестирования новых решений и пилотных проектов, которые в случае успеха смогут масштабировать на всю платформу.

Гендиректор «М.Видео» Владислав Бакальчук назвал объединение частью перехода к единой мультикатегорийной технологической платформе. Она должна объединить широкий ассортимент, цифровые сервисы и партнерскую экосистему вокруг бренда «М.Видео».



Объединение онлайн-каналов стало частью более широкой перестройки бизнеса. Ретейлер, который долго специализировался прежде всего на бытовой технике и электронике, теперь строит мультикатегорийный маркетплейс, соединяющий онлайн-продажи с собственной розничной сетью.

Ретейлер последовательно выходит в новые категории. На площадке уже представлены не только смартфоны, телевизоры и бытовая техника, но и мебель, товары для дома, строительства и ремонта, спорта и туризма, одежда, красота и продукция для домашних животных.

К апрелю 2026 года ассортимент превысил 450 тыс. позиций, а в первом квартале к платформе присоединились 3,2 тыс. новых продавцов. Такое расширение должно увеличить частоту покупок и помочь «М.Видео» конкурировать уже не только с профильными сетями электроники, но и с крупнейшими маркетплейсами.

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