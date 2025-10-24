Самый нестабильный внешний фактор — геополитика — оказывает тем не менее, самое сильное влияние на решение Совета директоров Центробанка России относительно ключевой ставки, заявил «Инку» финансист, автор Telegram-канала «Антонов такой Антонов» Алексей Антонов. Он прогнозирует для ближайшего (24 октября) заседания решение о снижении до 16%, но дальнейшее снижение будет, по его мнению, крайне медленным.

Photo by Jon Cellier on Unsplash

«Сейчас консенсус-прогноз до октябрьского заседания — что снижения не будет. Я думаю, что на 1% снизят, и это все, что мы можем сейчас сказать», — заявил эксперт.

Антонов обратил внимание, что Центральный банк прежде всего ориентируется на стабильность рубля и таргетирование инфляции. Пока инфляция держится выше желаемых 4% (по данным на начало октября она составляет порядка 8%), ставка останется высокой, даже если экономике тяжело.

Финансист также выделяет влияние бюджета и геополитики на ставку: рост цен на нефть или завершение военной операции на Украине могут дать ЦБ возможность снижать ставку быстрее. В противном случае регулятор будет осторожен, и бизнес столкнется с медленным снижением.

Он добавляет, что граждане и предприниматели часто недооценивают важность высокой ставки. «Инфляция — очень опасная вещь. Если мы не будем заниматься борьбой с ней, она начнет неконтролируемо расти», — пояснил Антонов.

Он добавил, что в целом точно предсказать динамику ключевой ставки невозможно: ЦБ, возможно, и хотел бы сделать кредиты дешевыми и поддержать экономику, но его главная задача — сохранять стабильность рубля и его покупательную способность, а не стимулировать бюджет или рост экономики.

