Meta Platforms* представила новую версию своей наиболее продвинутой ИИ-модели Muse Spark 1.1** с платным тарифом для разработчиков. Впервые в истории компании доступ к ее ИИ-моделям становится источником прямого дохода. Об этом в интервью перед презентацией сообщил основатель и глава компании Марк Цукерберг.

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Компания запускает новую систему Meta* Model API, стоимость которой составит около 25% от цены, заявленной конкурентами — OpenAI и Anthropic. То есть это обойдется примерно в $0,75–3,75 (60–300 руб.) за 1 млн входных токенов и $3,75–18,75 (300–1500 руб.) за 1 млн выходных токенов. Разработчики смогут пользоваться моделью бесплатно до определенного порога расхода токенов, после чего им придется платить за дальнейший доступ.

По словам Цукерберга, ценообразование у части других лабораторий он считает чрезмерным и рассчитанным на высокую маржу, тогда как стратегия Meta* — максимально расширить аудиторию пользователей модели.

Главным улучшением новой версии в компании называют агентные возможности — способность модели самостоятельно выполнять многоэтапные задачи. Цукерберг охарактеризовал агентное мышление и работу с инструментами у Muse Spark 1.1** как «соответствующие уровню лучших моделей на рынке или близкие к нему». Также заметно выросли показатели модели в генерации кода — сотрудники Meta* уже используют ее внутри компании для разработки продуктов.

По словам главы компании, в нескольких категориях, связанных с агентными задачами, кодом и мультимодальностью, новая модель превзошла Gemini от Google — впервые модели компании обошли по показателям все модели Google, добавил он.

Ставка на развитие собственных моделей связана с масштабными тратами Meta* на инфраструктуру для достижения того, что Цукерберг называет сверхинтеллектом — ИИ, превосходящим человека в решении задач.

Компания уже вложила сотни миллиардов долларов в дата-центры и чипы для ИИ, на этой неделе объявила о новых инвестициях в размере $10 млрд в дата-центр в Канаде, а также представила новую модель генерации изображений.

Перезапуск ИИ-направления Meta* последовал за неудачным запуском модели весной 2025 года: тогда Цукерберг лично включился в перестройку лаборатории компании, в частности пригласив на руководящую позицию основателя Scale AI Александра Вана и провел серию увольнений и внутренних реорганизаций.

Ранее полностью ориентированная на бесплатные открытые модели, Meta* сместила приоритет в сторону закрытых платных решений, для чего технологию фактически пришлось выстраивать заново. Цукерберг сообщил, что в разработке находится следующая модель, кодовое название Watermelon, сроки выхода которой пока не раскрываются.

Планы компании по монетизации ИИ расширяются: помимо платного API, Meta* готовит платную подписку на потребительский чат-бот, продажу ИИ-агента корпоративным клиентам и рассматривает создание облачного бизнеса для продажи вычислительных мощностей.

Необходимость показать бизнес-модель для оправдания инвестиций в ИИ обострилась после апрельской отчетности: несмотря на сильную выручку и прибыль, акции компании упали почти на 9% на фоне сомнений инвесторов в окупаемости вложений.

Комментируя конкуренцию на рынке, Цукерберг упомянул модель Mythos от Anthropic, вызвавшую вопросы с точки зрения национальной безопасности в США. Основатель Meta* назвал ограниченный доступ к ней примером того, что технологические компании не всегда делают передовые разработки широко доступными.

* признана Минюстом России экстремистской организацией и запрещена в РФ

**продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

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