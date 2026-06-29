Американская Micron, один из трех крупнейших производителей микросхем памяти в мире, неожиданно оказалась в числе главных биржевых победителей ИИ-бума. Компания из Бойсе, штат Айдахо, ненадолго обошла Meta* и Tesla по капитализации благодаря растущему спросу на память для дата-центров и ИИ-ускорителей.

Brecht Corbeel, Unsplash

Теперь инвесторам предстоит понять, сможет ли Micron сохранить высокие доходы после ослабления дефицита памяти. Именно нехватка компонентов, вызванная быстрым расширением ИИ-инфраструктуры, резко подняла цены и прибыль производителей.

В Micron утверждают, что компания стала лучше подготовлена к следующему спаду благодаря долгосрочным договорам с покупателями и более тесной работе с разработчиками ИИ-систем. Рынок положительно воспринял эту стратегию. В четверг рост акций позволил Micron ненадолго обойти Meta* и Tesla по капитализации, хотя уже к закрытию пятницы компания снова уступила им.

Во время четверговых торгов капитализация Micron поднималась примерно до $1,4 трлн при стоимости акций около $1,236. Тогда компания обошла Meta* и на короткое время опередила Tesla. К закрытию пятницы бумаги подешевели примерно до $1,132. С начала 2026 года они выросли более чем втрое, а по сравнению с серединой прошлого года — примерно в десять раз.

До недавнего времени массовые покупатели сталкивались с Micron прежде всего через бренд Crucial, под которым продавались модули оперативной памяти и SSD для компьютеров. В конце 2025 года компания объявила об уходе с потребительского рынка Crucial, чтобы сосредоточить больше ресурсов на крупных клиентах и дата-центрах. Теперь инвесторы воспринимают Micron как одного из ключевых поставщиков оборудования для ИИ-инфраструктуры.

Главным источником роста стал стремительно увеличившийся спрос со стороны дата-центров, на которых обучают и запускают ИИ-модели. Им нужны большие объемы оперативной памяти DRAM, накопителей на базе NAND и высокоскоростной HBM, которая размещается рядом с ИИ-ускорителями и помогает быстро передавать им данные.

Один ИИ-сервер требует в несколько раз больше памяти, чем обычный персональный компьютер. Крупные облачные компании, включая Microsoft, Amazon, Google, Meta* и Oracle, одновременно расширяют собственную инфраструктуру, а производители ускорителей вроде Nvidia нуждаются в стабильных поставках HBM. При этом Micron не раскрывает полный список клиентов и объемы отдельных контрактов.

Дефицит затронул и компании, которые не занимаются ИИ напрямую. Производители компьютеров, смартфонов, автомобилей и другой электроники начали заранее резервировать объемы памяти и заключать более продолжительные договоры, чтобы не остаться без компонентов или не столкнуться с новым скачком цен.

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В отраслевых СМИ дефицит уже прозвали RAMageddon. Руководство Micron ожидает, что напряженная ситуация сохранится и после 2027 года, а предложение начнет постепенно увеличиваться лишь в 2028-м. Нехватка DRAM и NAND уже привела к росту стоимости оперативной памяти, SSD, компьютеров и другой потребительской электроники.

Дефицит и резкий рост цен принесли Micron рекордные финансовые результаты. В третьем квартале 2026 финансового года выручка увеличилась на 346% год к году, до $41,46 млрд. Чистая прибыль выросла с $1,89 млрд до $28,24 млрд, а операционная маржа превысила 80%.

На четвертый финансовый квартал Micron спрогнозировала выручку в размере $50 млрд с возможным отклонением на $1 млрд в любую сторону. Компания также ожидает, что валовая маржа приблизится к 86%, а прибыль на акцию составит около $31.

Долгосрочные контракты изменили модель бизнеса

После многолетнего роста Nvidia инвесторы начали искать других публичных производителей, способных заработать на расширении ИИ-инфраструктуры. Рекордная отчетность Micron и новые долгосрочные договоры превратили компанию в одного из наиболее заметных кандидатов.

Рынок памяти при этом остается цикличным. Строительство новых фабрик требует миллиардных вложений и занимает несколько лет, поэтому компании не могут быстро подстроить производство под спрос. Новые мощности нередко начинают работать уже после охлаждения рынка, что приводит к избытку чипов, снижению цен и резкому падению прибыли.

Micron пытается снизить зависимость от очередного спада с помощью долгосрочных договоров. Компания заключила 16 соглашений с клиентами из сфер дата-центров, потребительской электроники и автопрома. Большинство из них рассчитано на пять лет и обязывает покупателей оплачивать согласованные объемы даже в случае снижения потребности. Четырнадцать договоров предусматривают не менее $100 млрд совокупной выручки, а финансовые обязательства клиентов уже достигли $22 млрд.

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Аналитики считают, что такие договоры могут сделать доходы Micron более предсказуемыми и частично защитить компанию от падения цен. Себастьен Наджи из William Blair отметил, что спрос растет быстрее, чем производители успевают вводить новые мощности, а число долгосрочных соглашений продолжает увеличиваться. Он подтвердил для акций Micron рейтинг Outperform, который означает ожидание более сильной динамики по сравнению с рынком.

Долгосрочные договоры не отменили цикличность рынка, поэтому Micron еще предстоит доказать, что ее рекордные показатели сохранятся после ослабления дефицита. Пока же компания стала одним из крупнейших бенефициаров ИИ-бума, а память из сравнительно незаметного компонента превратилась в одно из главных ограничений для дальнейшего расширения дата-центров.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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