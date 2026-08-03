Минцифры предложило изменить правила обязательной предустановки ПО на смартфоны, планшеты и компьютеры. Категорию «голосовой помощник» ведомство хочет заменить более широким классом «системный помощник» — ИИ-сервисом, способным работать с операционной системой и другими приложениями. Проект появился через несколько дней после утверждения списка обязательного ПО на 2027 год и в тот же день, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила новое дело против Apple.

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Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов и вынесен на общественное обсуждение. Системным помощником в документе называют ИИ-программу, которая позволит взаимодействовать с устройством, операционной системой и установленными приложениями с помощью голосового, текстового или визуального ввода.

Если постановление примут, при первом включении устройства пользователь сможет выбрать системного помощника из доступных российских и зарубежных решений или вовсе отказаться от его установки. Конкретную программу или платформу документ не навязывает. Выбранный сервис должен работать на тех же условиях, что и встроенные решения производителей устройств и операционных систем. Речь идет о возможности обновлять и настраивать помощника, а также о равном отображении в интерфейсе. Предустановленная версия должна быть бесплатной и сохраняться после обновления или сброса устройства до заводских настроек.

Новая инициатива дополняет утвержденный в конце июля правительством перечень обязательного ПО для устройств, выпускаемых в России и странах ЕАЭС с 2027 года. В обновленном списке вместо «Маруси» появился сервис «Алиса AI». Также в перечень вошли «Яндекс Браузер», «Яндекс с Алисой», «Яндекс Карты», 2ГИС, «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео», «Дзен», «Госуслуги», Mir Pay, «Яндекс Диск», «МойОфис», «Почта Mail.ru», антивирус «Лаборатории Касперского», магазин приложений RuStore, сервис «Литрес» и мессенджер Max. Для персональных компьютеров обязательными останутся «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».

Параллельно ФАС возбудила дело в отношении Apple. В июне компания удалила из App Store приложения «Дзен», «VK Видео» и еще несколько сервисов, не объяснив причин. Минцифры направило обращение в ФАС в связи с этим инцидентом. Несколькими днями ранее Apple удалила из магазина приложение мессенджера «Макс».

Предупреждение ФАС, выданное 1 июля, касалось двух требований — выбора поисковой системы российского разработчика или разработчика из другой страны ЕАЭС при первоначальной настройке iOS и предустановки отечественного ПО. Срок его исполнения истек 15 июля. По данным службы, Apple выполнила первое требование, но не обеспечила предустановку на iPhone и iPad национального мессенджера и российского магазина приложений. Поэтому дело возбудили только по этой части предупреждения.

Если комиссия ФАС установит нарушение, Apple грозит оборотный штраф по Кодексу об административных правонарушениях. При выдаче предупреждения служба предварительно оценивала возможную санкцию максимум в 4 млрд руб. Ведомство также отмечало, что антимонопольные органы других государств, в том числе стран БРИКС, рассматривают схожие претензии к действиям Apple.

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