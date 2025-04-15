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На американской бирже сформировался «крест смерти». Это может быть тревожным сигналом

На американской бирже сформировался «крест смерти». Это может быть тревожным сигналом

Вызванная пошлинами президента США Дональда Трампа распродажа на фондовом рынке США привела к формированию «креста смерти» в индексе S&P 500, сообщает «Рейтер». Это указывает на возможность перехода краткосрочного снижения на рынке в долгосрочный негативный тренд.

Фото: Unsplash

«Крест смерти» возникает, когда 50-дневная скользящая средняя, которую аналитики считают показателем среднесрочного тренда, опускается ниже 200-дневной скользящей средней, описывающей долгосрочную тенденцию.

Так, по итогам торгов в понедельник, 14 апреля, 50-дневная скользящая средняя S&P 500 закрылась на отметке около 5 748, а 200-дневная скользящая средняя — на отметке почти 5 754.

«Это очень тревожный сигнал на фондовых рынках, но если вы проанализируете крест смерти на протяжении всей истории, то поймете, что лучше быть покупателем, чем продавцом на кресте смерти», — отметил главный технический стратег LPL Financial Адам Тернквист.

По его мнению, ситуация больше похожа «на потенциальное V-образное восстановление, как в 2018 и 2020 годах, чем на что-то более затяжное».

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Агентство проанализировало, что за последние 50 лет индекс S&P 500 пережил 24 «креста смерти». Более чем в половине (54%) случаев он возникал после максимального внутридневного падения индекса, то есть самое сильное снижение происходило до формирования «креста смерти».

В оставшихся (46%) случаях распродажа на рынке акций усиливалась, индекс в тех ситуациях в среднем падал на 19% с момента формирования «креста смерти».

Обвал на американском фондовом рынке произошел после объявления Трампом введения пошлин в начале апреля. После решения американского президента о приостановке на 90 дней решения о введении «взаимных» пошлин рынок показал рост. Однако индекс S&P 500 в этом году по-прежнему находится более чем на 8% ниже по сравнению с уровнем на начало года.

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