Вызванная пошлинами президента США Дональда Трампа распродажа на фондовом рынке США привела к формированию «креста смерти» в индексе S&P 500, сообщает «Рейтер». Это указывает на возможность перехода краткосрочного снижения на рынке в долгосрочный негативный тренд.

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«Крест смерти» возникает, когда 50-дневная скользящая средняя, которую аналитики считают показателем среднесрочного тренда, опускается ниже 200-дневной скользящей средней, описывающей долгосрочную тенденцию.

Так, по итогам торгов в понедельник, 14 апреля, 50-дневная скользящая средняя S&P 500 закрылась на отметке около 5 748, а 200-дневная скользящая средняя — на отметке почти 5 754.

«Это очень тревожный сигнал на фондовых рынках, но если вы проанализируете крест смерти на протяжении всей истории, то поймете, что лучше быть покупателем, чем продавцом на кресте смерти», — отметил главный технический стратег LPL Financial Адам Тернквист.

По его мнению, ситуация больше похожа «на потенциальное V-образное восстановление, как в 2018 и 2020 годах, чем на что-то более затяжное».

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Агентство проанализировало, что за последние 50 лет индекс S&P 500 пережил 24 «креста смерти». Более чем в половине (54%) случаев он возникал после максимального внутридневного падения индекса, то есть самое сильное снижение происходило до формирования «креста смерти».

В оставшихся (46%) случаях распродажа на рынке акций усиливалась, индекс в тех ситуациях в среднем падал на 19% с момента формирования «креста смерти».

Обвал на американском фондовом рынке произошел после объявления Трампом введения пошлин в начале апреля. После решения американского президента о приостановке на 90 дней решения о введении «взаимных» пошлин рынок показал рост. Однако индекс S&P 500 в этом году по-прежнему находится более чем на 8% ниже по сравнению с уровнем на начало года.