Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru отметили высокий профицит управленцев в России. По их данным, на рынке труда растет конкуренция среди топ-менеджеров, число соискателей на руководящие позиции увеличивается значительно быстрее, чем количество предложений. Сейчас управленцам сложно найти работу даже в крупных городах.

Аналитики подсчитали, что в России количество резюме на вакансию топ-менеджера в среднем составляет 21,8 при норме от 4 до 8. Максимальные значения зафиксированы в Калмыкии — 48,6, Чечне — 39,7 и Ингушетии — 36,2.

В топ-10 также попали Республика Коми (33), Москва (30,7), Кабардино-Балкарская Республика (28,2), Краснодарский край (27,1), Республика Адыгея (26,6), Санкт-Петербург (26,3) и Ростовская область (26,2).

Только за март более 350 тыс. представителей высшего и среднего менеджмента опубликовали или обновили свои резюме. При этом с начала 2025 года работодатели разместили всего около 40 тыс. вакансий для управленцев. Таким образом, спрос соискателей значительно превысил предложения о трудоустройстве. Число резюме выросло на 31%, а вакансий — только на 6%.

Регионами-лидерами по числу управленческих вакансий за первый квартал 2025 года стали Москва (11 тыс. вакансий), Санкт-Петербург (3,5 тыс.) и Московская область (1,9 тыс.), а также Свердловская область (1,5 тыс.) и Краснодарский край (1,4 тыс.).

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По данным аналитиков, в марте 2025 года средняя предлагаемая зарплата для управленцев в России составила 139,9 тыс. руб. в месяц, что оказалось наивысшим показателем среди других сфер. При этом средняя ожидаемая зарплата соискателей была равна 150 тыс. руб.

Самую высокую оплату менеджерам предлагают в Москве (200 тыс. руб.), Якутии (150,6 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (150 тыс. руб.). Лидерами по зарплатным ожиданиям стали Москва (230 тыс. руб.), Магаданская область (180 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (175 тыс. руб.).

В этом году чаще всего искали руководителей компании, занимающиеся розничной торговлей, строительством и недвижимостью, ИТ, продуктами питания и услугами для бизнеса.

А самыми распространенными требованиями к соискателям стали навыки руководства коллективом, управления производством или продажами, обучения и подбора персонала, ведения переговоров и мотивации команды, а также организаторские навыки и стратегическое мышление.

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В тоже время эксперты рынка сообщают, что в 2024-2025 годах у иностранных топ-менеджеров из Европы и США начал расти интерес к работе в России. Среди его причин кандидаты называют финансовые возможности и трудности карьерного роста в странах пребывания, а также доверие к российскому образованию для своих детей.