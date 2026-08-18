Nvidia гарантирует до $105 млрд обязательств OpenAI по аренде нового дата-центра в Огайо и вложит еще $1,5 млрд в компанию SB Energy, которая строит объект и принадлежит SoftBank.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

Дата-центр в округе Пайк сможет работать с мощностью до 8 ГВт (сопоставимо с выработкой восьми крупных атомных энергоблоков и потреблением нескольких миллионов домов). Первые 800 МВт планируют запустить в 2028 году, а OpenAI будет арендовать площадку в течение 20 лет. Nvidia станет единственным поставщиком чипов для этого дата-центра.

Гарантия распространяется на часть расходов по аренде и энергоснабжению, а также минимальную стоимость площадки. Как именно будет профинансировано строительство, пока не решено. Среди вариантов — акционерный капитал, проектное финансирование и выпуск облигаций. SoftBank и SB Energy, в свою очередь, собираются построить не менее 10 ГВт новых генерирующих мощностей и направить $4,2 млрд на развитие региональной энергосети.

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Для Nvidia сделка вписывается в стратегию, при которой компания инвестирует в инфраструктуру, необходимую для работы ее собственных ускорителей. При мощности 4,25 ГВт на начальном этапе дата-центр в Огайо, по оценке компании, способен принести Nvidia до $200 млрд выручки, а общий объем поставок вычислительных мощностей OpenAI может обеспечить ей до $600 млрд выручки к 2030 году. Такая модель одновременно стимулирует спрос на чипы Nvidia и подпитывает дискуссию о круговом финансировании в ИИ-индустрии.

Параллельно Nvidia рассматривает инвестицию до $3 млрд в Lancium — энергетическую компанию, владеющую первым работающим объектом проекта Stargate в Техасе, который развивают OpenAI и Oracle.

Еще $5 млрд Nvidia намерена вложить в Safe Superintelligence (SSI), ИИ-стартап Ильи Суцкевера, бывшего главного научного сотрудника OpenAI и одного из ее основателей. Если сделка состоится, она станет одной из крупнейших прямых инвестиций Nvidia в разработчика ИИ.

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