Nvidia приостановила часть сделок в рамках новой программы финансирования облачных провайдеров ИИ, запущенной менее двух месяцев назад. Программа предполагала, что чипмейкер предоставляет партнерам кредитную поддержку в обмен на долю их выручки.

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По данным источников, знакомых с ситуацией, часть сотрудников Nvidia выражала обеспокоенность тем, что программа может привлечь внимание антимонопольных регуляторов, а также тем, насколько глубоко компания получает возможность влиять на бизнес-решения клиентов.

Nvidia отказалась от части сделок на прошлой неделе; точная причина решения не раскрывается. Собеседники допускают, что компания может доработать программу или включить ее в другую инициативу.

Программа под названием AI Compute Partnership, анонсированная в июле, давала Nvidia два источника дохода: продажу чипов и долю выручки, которую облачные провайдеры получают от аренды этих чипов клиентами. Первыми участниками программы Nvidia назвала компании Sharon AI и Firmus Technologies.

В первые недели работы инициативы часть потенциальных партнеров осталась недовольна условиями: Nvidia настаивала, что чипы можно сдавать в аренду только одобренным клиентам, и предпочитала распределять мощности среди нескольких небольших ИИ-компаний, а не отдавать их одному крупному арендатору. Некоторые провайдеры возражали, считая, что должны сами выбирать клиентов.

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Масштаб программы Nvidia впервые раскрыла в квартальном отчете: объем обязательств по соглашениям, рассчитанным в среднем на шесть лет, составил $36 млрд.

Представитель компании заявила, что новая бизнес-модель, открывающая доступ к вычислительным мощностям для быстрорастущей ИИ-экосистемы, остается в силе и продолжает развиваться на фоне высокого спроса.

Пауза в программе разделения выручки стала частью более широкой картины. Ранее Nvidia также сократила объем предложенной финансовой гарантии для дата-центра OpenAI в штате Огайо стоимостью более $500 млрд, согласившись обеспечить менее половины изначально обсуждаемой суммы.

При этом в целом компания не отказывается от стратегии использования баланса для поддержки ИИ-бума: в опубликованной на этой неделе квартальной отчетности Nvidia указала, что ожидает роста выручки в следующем финансовом году на 70%, показатель превысил прогнозы аналитиков.

После публикации отчетности акции компании выросли на 8,7%, капитализация увеличилась на $442 млрд — второй по величине однодневный прирост в истории рынка.

Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс на звонке с инвесторами защитила стратегию компании, назвав ее источником роста на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

По ее словам, такие лаборатории, как OpenAI и Anthropic, растут быстрее, чем позволяют их баланс и кредитный профиль, и пока не могут самостоятельно привлекать финансирование по конкурентным ставкам, поэтому Nvidia временно берет на себя часть этой функции.

В перечень финансовых обязательств компании также входят инициатива на $500 млрд с шестью крупными инвестфирмами Уолл-стрит по финансированию закупок чипов, кредитная поддержка на 2 гигаватта мощностей для неназванной ИИ-лаборатории и инвестиции на сумму около $50 млрд в капитал ведущих ИИ-разработчиков.

Отдельным фактором риска аналитики называют обязательства Nvidia перед собственными поставщиками: они выросли до $279 млрд за квартал — более чем вдвое по сравнению с предыдущим кварталом ($119 млрд). Рост связан прежде всего с закупками памяти для ИИ-чипов на фоне дефицита на рынке; из-за роста цен на компоненты валовая маржа компании в следующем квартале может снизиться примерно до 71,5% с текущих 74%.

Помимо финансирования облачных провайдеров и производителей чипов, Nvidia вкладывается в энергетическую инфраструктуру: компания инвестировала $2 млрд в разработчика энергетических проектов Lancium с возможностью увеличения доли, а также вложила сотни миллионов долларов в проект Cloverleaf.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг публично отверг обвинения в циклическом характере финансирования компании, сравнив эту стратегию с управлением цепочкой поставок: по его словам, Nvidia обеспечивает клиентов критически важными ресурсами, когда видит устойчивый спрос и потенциал для долгосрочного роста производства.

Часть аналитиков считает, что практика финансовой поддержки клиентов остается предметом дискуссии на рынке, но в моменте поддерживает выручку и прибыль компании.

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