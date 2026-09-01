Создать бизнес с помощью искусственного интеллекта становится все проще — по крайней мере его цифровую оболочку. Можно попросить нейросеть сделать сайт, приложение, презентацию или рекламный ролик. Однако после торжественного открытия виртуальных дверей остается старая проблема: кто-то должен искать клиентов, запускать рекламу, отвечать на вопросы и заниматься повседневной работой.

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На эту часть жизни малого бизнеса решил замахнуться индийский стартап Runable. Компания разрабатывает ИИ-платформу, которая должна не просто создавать цифровые продукты по текстовому запросу, но и помогать предпринимателю управлять самим бизнесом — от поиска клиентов до маркетинга и операционных задач.

Пользователь может попросить Runable создать сайт, мобильное приложение, внутренний сервис, презентацию или маркетинговые материалы. Но этим дело не ограничивается. В платформу также входят инструменты для рекламы, работы с соцсетями, холодных рассылок, сообщений потенциальным клиентам, SEO, мониторинга конкурентов и поддержки покупателей. Идея в том, чтобы небольшому бизнесу не приходилось собирать для каждой задачи отдельный сервис — или отдельного человека.

Основатель Runable Умеш Кумар формулирует проблему так: предприниматели открывают компании не ради того, чтобы получить красивый лендинг. Им нужны клиенты и выручка. И если ИИ уже заметно упростил создание программного обеспечения, то дальнейшее управление бизнесом по-прежнему требует сотрудников, подрядчиков и множества инструментов, которые далеко не всегда умеют работать друг с другом.

Runable пытается заменить эту конструкцию одним ИИ-агентом, который сохраняет контекст работы компании. В идеале он должен не только выполнить поручение владельца, но и самостоятельно отслеживать происходящее. Например, заметить, что рекламная кампания работает хуже ожидаемого, разобраться в возможных причинах и предложить или выполнить корректировку. Звучит как довольно смелая заявка на роль самого исполнительного сотрудника месяца для доски почета.

Однако на такую идею инвесторы уже поставили деньги. Runable привлек $21 млн в раунде Series A, который совместно возглавили Susquehanna Venture Capital и Nexus Venture Partners. В раунде также участвовали прежние инвесторы — Together Fund и Array VC. После сделки стартап оценили в $65 млн.

Компания была основана в 2025 году Умешем Кумаром и Сакшамом Сардой. По собственным данным Runable, спустя три недели после включения монетизации платформа достигла $2 млн годового регулярного дохода (ARR), а число использующих ее бизнесов достигло 1,5 млн. При этом в команде стартапа всего около 15 человек — сам Runable рассматривает это как доказательство того, что ИИ позволяет небольшой команде обслуживать гораздо более масштабный бизнес.

Полученные деньги пойдут на развитие продукта, маркетинговых инструментов и бесплатной образовательной программы Runable Academy, а также на расширение команды. Конкурировать ей придется на довольно переполненном рынке: ИИ-инструменты для создания сайтов, приложений и автоматизации уже предлагают как крупные разработчики моделей, так и специализированные сервисы вроде Cursor, Lovable и Replit. Отличие Runable в том, что она пытается зайти туда, где заканчивается создание продукта и начинается собственно предпринимательство.

И как раз здесь у ИИ начинается самая сложная часть работы. Сделать лендинг можно по относительно понятному техническому заданию. А вот понять, почему покупатель не возвращается, какую рекламу стоит отключить и что именно мешает компании расти, — задача гораздо менее предсказуемая. Поэтому Runable предстоит доказать, что ИИ действительно способен не просто делать работу, а понимать, какая работа бизнесу нужна.

Что это значит для бизнеса

Runable наглядно показывает следующий этап развития ИИ-инструментов для предпринимателей. Первое поколение сервисов помогало что-то создавать: текст, картинку, сайт или приложение. Следующее пытается брать на себя целые бизнес-процессы.

Для малого бизнеса это особенно интересно: небольшая компания редко может позволить себе отдельного маркетолога, аналитика, специалиста по рекламе и разработчика. Если один ИИ-агент действительно сможет закрывать хотя бы часть этих задач, преимущество маленьких команд перед крупными компаниями может заметно вырасти.

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