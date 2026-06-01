Владельцы сервиса OneTwoTrip, предоставляющего услуги по бронированию путешествий, предположительно, готовятся к его продаже. По сведениям отраслевых источников, переговоры с потенциальными покупателями стартовали несколько месяцев назад. «Инк» направил запрос в компанию, однако там от комментариев отказались.

Оценки стоимости актива варьируются в широком диапазоне — от 2 до 10 млрд руб. Часть экспертов считает, что бренд с многолетней историей и внушительной клиентской базой может претендовать на верхнюю границу этого диапазона (5–10 млрд руб.). Их оппоненты, напротив, полагают такую оценку завышенной, ссылаясь на относительно скромную долю компании на рынке туристических услуг.

История OneTwoTrip началась в 2011 году — проект основал Петр Кутис, ранее работавший в сервисе Anywayanyday. За годы работы платформа превратилась в многофункциональный инструмент для путешественников. Сегодня через нее можно забронировать авиабилеты и отели, организовать железнодорожные и автобусные перевозки, арендовать автомобиль, приобрести страховые продукты, а также воспользоваться корпоративными сервисами.

По официальной информации, услугами сервиса воспользовались свыше 11 млн человек. Каталог платформы объединяет предложения сотен авиакомпаний и миллионов объектов размещения. По итогам 2025 года компания вошла в число крупнейших онлайн‐тревел‐агентств страны.

Финансовая поддержка проекта на протяжении его развития включала многомиллионные инвестиции от международных фондов и финансовых организаций. В числе инвесторов в разное время фигурировали Phenomen Ventures, Atomico, Goldman Sachs, VNV и банк «Санкт‐Петербург».

Согласно данным СПАРК, операционная структура сервиса представлена ООО «Вайт тревел», подконтрольным британской OTT Service Ltd. Последняя, в свою очередь, контролируется компанией Smart Travel Technologies, зарегистрированной в ОАЭ.

Финансовые показатели за 2025 год несколько снизились: выручка по РСБУ составила 4,3 млрд руб. (против 4,9 млрд в предыдущем году), а чистая прибыль сократилась до 46,6 млн руб.

Эксперты полагают, что потенциальный интерес к активу может быть обусловлен не столько текущими финансовыми результатами, сколько узнаваемостью бренда, развитой технологической платформой и доступом к обширной аудитории пользователей.

Среди возможных покупателей фигурируют туристические холдинги, крупные банки и цифровые гиганты, заинтересованные в развитии собственных тревел‐сервисов. В частности, в числе вероятных претендентов называют «Яндекс», который в последние годы активно расширяет присутствие в туристической сфере. В компании отказались комментировать вероятность участия в сделке.

Обсуждение возможной продажи OneTwoTrip происходит на фоне общей консолидации рынка туристических услуг. За последние два года здесь состоялось несколько знаковых сделок: Smartway приобрел разработчика гостиничного ПО Bnovo; «Яндекс» выкупил сервис «Академ‐Онлайн» для усиления корпоративного сегмента «Яндекс Путешествий»;

Wildberries & Russ получила контроль над туроператором Fun&Sun. Кроме того, появились сообщения об интересе «Яндекса» к сервису «Островок».

Рост активности на рынке слияний и поглощений аналитики связывают с динамичным развитием онлайн‐бронирования. Сегодня большинство туристических услуг оформляется через интернет, а внутренний туризм выступает одним из ключевых драйверов спроса.

По данным Росстата, в первом квартале количество поездок по России увеличилось на 2,6% в годовом выражении. Минэкономразвития прогнозирует, что летом туристический поток вырастет еще на 4% и достигнет 48 млн человек. На этом фоне крупные игроки продолжают наращивать масштабы бизнеса через стратегические сделки.

