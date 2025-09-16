Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, похоже, снова делает большую ставку на робототехнику, активно нанимая исследователей, специализирующихся на гуманоидных системах. Этот шаг говорит о том, что компания видит в роботах ключевой элемент на пути к созданию искусственного общего интеллекта (AGI) — ИИ, превосходящего человеческий.

Luna Wang/Unsplash

Прогресс в разработке языковых моделей (LLM) сильно замедлился в последнее время — это стало очевидно после неоднозначного приема GPT-5. Чтобы двигаться дальше, ИИ должен научиться взаимодействовать с физическим миром. OpenAI, похоже, пришла к выводу, что для достижения AGI необходимо развивать алгоритмы, способные управлять роботами.

Компания активно нанимает специалистов по телеуправлению и симуляции — ключевым технологиям для обучения андроидов. Описания вакансий на сайте компании указывают на создание команды, способной разрабатывать системы, обучаемые через симуляции (например, в Nvidia Isaac) и путем имитации действий человека-оператора.

Пока неясно, планирует ли OpenAI создавать собственных роботов или сотрудничать с другими компаниями. Однако одна из недавних вакансий инженера-механика требовала опыта в прототипировании и создании роботизированных систем с сенсорами касания и движения, а также опыта проектирования для массового производства (более 1 млн единиц).

Возобновление интереса к робототехнике — это возвращение к истокам для OpenAI, которая свернула свою робототехническую программу в 2021 году, чтобы сосредоточиться на LLM. Теперь, столкнувшись с пределами языковых моделей, компания снова обращается к андроидам. Однако теперь разработчику ChatGPT придется конкурировать на этом рынке не только с американскими Tesla и Figure, но и с множеством китайских компаний — от Unitree до Alibaba.

