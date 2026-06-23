Штат Oracle сократился примерно на 13% в 2026 финансовом году, завершившемся 31 мая. Снижение произошло в ходе масштабной реструктуризации, которую компания частично связала с более широким использованием искусственного интеллекта в своих операциях.

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Согласно годовому отчету, опубликованному 22 июня, на конец финансового года в Oracle работали около 141 тыс. человек. Годом ранее штат компании насчитывал примерно 162 тыс. сотрудников. Таким образом, за год численность персонала уменьшилась примерно на 21 тыс. человек.

На реструктуризацию, включая выходные пособия и другие связанные с ней расходы, Oracle направила $1,84 млрд. Это почти в пять раз больше, чем в предыдущем финансовом году, когда затраты составили $374 млн.

Oracle объяснила кадровые изменения перестройкой управления и продуктовых направлений, показателями эффективности сотрудников, стратегическими решениями и последствиями приобретений. Отдельно компания указала, что трансформация бизнеса частично связана с расширением использования искусственного интеллекта в рабочих процессах.

По данным сервиса Layoffs.fyi, который отслеживает сокращения в технологической отрасли, в 2026 году 196 компаний из этого сектора уволили более 119,8 тыс. сотрудников.

Одновременно Oracle ускоряет экспансию на рынке облачных вычислений. Компания долгое время оставалась относительно небольшим игроком по сравнению с крупнейшими конкурентами, однако в последние месяцы заключила с OpenAI и Meta* крупные соглашения в сфере дата-центров. Новые контракты должны помочь Oracle активнее конкурировать с Amazon и Microsoft.

В отличие от Amazon и Microsoft, которые могут финансировать масштабные инвестиции за счет крупных денежных потоков, Oracle приходится активнее привлекать внешние средства для расширения инфраструктуры. Компания использует заемное финансирование и размещает новые акции. С начала 2026 года бумаги Oracle подешевели примерно на 10%.

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Oracle ожидает, что чистые капитальные расходы в текущем финансовом году достигнут примерно $70 млрд. Для финансирования этой инвестиционной программы компания планирует привлечь еще около $40 млрд за счет долговых и акционерных инструментов. В эту сумму входит ранее объявленное размещение акций на $20 млрд.

Роботов в ИИ-компаниях становится больше, чем сотрудников

Пока крупные технологические компании сокращают штат и направляют миллиарды долларов в ИИ-инфраструктуру, робототехнический стартап Figure AI сообщил о другом, скорее символическом рубеже. Выпуск роботов в компании рос быстрее, чем численность ее команды, однако это соотношение само по себе не говорит о замене сотрудников машинами.

Американский робототехнический стартап Figure AI сообщил, что число выпущенных им гуманоидных роботов превысило количество людей, работающих в компании. Основатель и генеральный директор Figure Бретт Адкок опубликовал в соцсети X график, на котором сравнил рост команды и производства машин с 2022 года по второй квартал 2026-го.

Согласно данным графика, совокупное число произведенных роботов оставалось близким к нулю до первого квартала 2025 года, когда Figure AI запустила собственное производство. Затем показатель резко пошел вверх. К концу 2025 года компания выпустила более 100 машин, а к середине 2026-го их количество достигло примерно 740.

Численность команды Figure AI росла значительно медленнее. С нескольких человек в 2022 году она увеличилась примерно до 400 к концу 2025-го и до 650−660 человек во втором квартале 2026 года.

Истории Oracle и Figure AI показывают разные стороны технологической перестройки. Oracle уменьшает штат и направляет десятки миллиардов долларов в ИИ-инфраструктуру, а Figure одновременно расширяет команду и ускоряет производство гуманоидных роботов. Вместе эти процессы указывают на перераспределение капитала в пользу вычислительных мощностей и автоматизации, но пока не доказывают прямую замену людей машинами.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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