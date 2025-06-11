Зумеры, миллениалы и представители поколения X по-разному обустраивают арендованное жилье и распределяют бюджет. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «Яндекс Аренды» и «Золотого Яблока», с которым ознакомилась редакция «Инка».

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Эксперты выяснили, что в Московском регионе зумеры (поколение Z, рожденные после 1997 года) активнее других снимают квартиры — они составляют 62% арендаторов. Их средний бюджет — 48,1 тыс. руб. в месяц.

Миллениалы (или «игреки», 1981–1996 гг. р.), которые составляют треть от всех съемщиков, готовы платить больше — около 55,5 тыс. руб. Поколение X (1965–1980 гг. р.) арендует реже всего (всего 3%), тратя в среднем 50 тыс. руб.

Чаще всего зумеры выбирают однокомнатные квартиры за 43,1 тыс. руб., а миллениалы и «иксы» — двухкомнатные, средней стоимостью 60 тыс. и 55 тыс. руб. соответственно.

Большинство респондентов (51%) предпочитают новостройки, но особенно это ценно для зумеров (64%). Каждый пятый представитель поколения X не против старого фонда — видимо, ностальгия берет верх.

Половина зумеров ищет жилье, где разрешены питомцы, а 37% обращают внимание на стильный интерьер. Миллениалы тоже ценят дизайн (27%), но «иксы» оказались практичнее: для них главное — наличие балкона (79%).

Для 58% представителей поколения X атмосферу в доме создают живые цветы. Зумеры (35%) и миллениалы (23%) чаще добавляют уюта с помощью аромасвечей и диффузоров.

Спальня является местом силы для 40% опрошенных, но поколения расходятся в предпочтениях: зумеры заряжаются энергией за рабочим столом (16%), миллениалы — в ванной (12%), а «иксы» — на кухне (26%).

После работы 49% респондентов расслабляются с чашкой чая, 43% — укутываются в пледы за просмотром сериалов. Зумеры (46%) и миллениалы (44%) особенно любят такие ритуалы, а среди поколения X их поддерживает каждый второй.

Неожиданный тренд: 40% зумеров признались, что релаксируют во время уборки.

Исследование подтвердило: чувство дома не зависит от квадратных метров. Его создают привычки, детали и даже ароматы — главное, чтобы было комфортно.

Тем временем российский ретейл активно адаптируется к запросам новых поколений покупателей. Проведенные исследования демонстрируют существенные различия в потребительском поведении миллениалов и зумеров, что требует от бизнеса пересмотра традиционных маркетинговых стратегий.