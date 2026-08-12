Приложение Ozon Банка стало недоступно в Google Play. Банк подтвердил удаление и заявил, что ранее установленные версии продолжают работать, а клиенты могут перейти в веб-версию сервиса или скачать приложение в RuStore, AppGallery и Galaxy Store.

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При попытке открыть прежнюю страницу приложения Google Play сообщает, что она не найдена. Сам сервис также пропал из поиска магазина. При этом пользователи iPhone по-прежнему могут скачать приложение Ozon Банка из App Store. Причина удаления из Google Play пока не раскрывается.

В банке заверили, что ограничение доступа к приложению не отражается на работе финансового сервиса. Клиенты продолжают совершать переводы, платежи и другие операции в России. Для доступа к личному кабинету также можно использовать браузер.

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Ситуация с Ozon Банком стала продолжением серии удалений российских приложений из зарубежных магазинов. В тот же день из российского App Store исчез «Яндекс Пэй». В Google Play же это приложение пока остается доступным. Через сервис, в частности, можно оформить карту «Яндекс Банка».

Оба банка — Ozon Банк и «Яндекс Банк» — в конце июля попали под санкции Евросоюза. При этом прямой связи между санкциями и конкретным решением Google или Apple удалить приложения компании официально не заявляли.

На фоне происходящего растет внимание пользователей к зависимости российских сервисов от зарубежных магазинов приложений. По данным ВЦИОМ, 97% владельцев смартфонов в той или иной степени знают об удалении российских приложений из App Store и Google Play. Более половины — 56% — считают такие действия иностранных компаний некорректными.

Особенно заметны последствия для владельцев iPhone. Согласно исследованию, 69% пользователей Apple уже сталкивались с ограничениями доступа к российским приложениям против 37% владельцев Android. У 64% пользователей iPhone возникали проблемы с уведомлениями, у 46% — с обновлением приложений, а 42% не могли скачать нужный сервис.

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Ограничения начинают влиять и на выбор устройств. Половина опрошенных пользователей заявила о снижении доверия к Apple, а 51% сообщили, что из-за проблем с доступом к российским приложениям скорее не будут рассматривать iPhone при следующей покупке.

Удаление Ozon Банка стало первым заметным случаем исчезновения российского банковского приложения из Google Play на фоне новой волны ограничений. Пока уже установленные сервисы продолжают работать, но пользователям приходится все чаще рассчитывать на веб-версии и альтернативные каналы установки.

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