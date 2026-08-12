Apple без предупреждения убрала приложение «Яндекс Пэй» из российского App Store. Теперь пользователи iPhone и iPad не могут установить сервис или получить его обновление. Версия приложения для Android пока остается доступной.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Приложение исчезло из магазина в ночь на 12 августа. Причину удаления Apple не раскрыла. Сам «Яндекс Пэй» подтвердил ситуацию и попросил пользователей не удалять уже установленное приложение.

Удаление из App Store пока не означает прекращения работы сервиса. Установленная версия продолжает функционировать, однако без новых обновлений. Пользователям также рекомендуется отключить автоматическое обновление «Яндекс Пэй» в настройках App Store.

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«Яндекс Пэй» позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона, в том числе через NFC и QR-коды, а также проводить онлайн-платежи и использовать оплату частями. Сервис был запущен в 2021 году, а под нынешним названием перезапущен в сентябре 2023 года.

Если приложение уже удалено с устройства или пользователь сменил iPhone, воспользоваться сервисом можно через веб-версию. Ее можно открыть в браузере и добавить ярлык на рабочий стол.

Нынешнее удаление стало вторым случаем блокировки «Яндекс Пэй» со стороны Apple за последние полтора месяца. В начале июля сервис исчез из App Store во всех странах, кроме России. Тогда пользователи внутри страны продолжили пользоваться приложением.

На этот раз ограничения коснулись уже российского каталога. При этом остальные приложения «Яндекса», включая «Музыку», «Книги» и «Навигатор», на момент публикации этого материала оставались в App Store.

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Сервис по-прежнему доступен пользователям Android через Google Play. Кроме того, эта операционная система допускает установку приложений из сторонних магазинов, включая российский RuStore.

Удаление «Яндекс Пэй» происходит на фоне серии аналогичных решений Apple в отношении российских цифровых сервисов. В июне из App Store исчезли приложения VK, включая национальный мессенджер «Макс». Google в июле также удалил приложения VK из своего магазина.

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