Покупателю новостройки предлагают все более широкий набор преимуществ: двор без машин, собственный парк, инфраструктуру для детей, умный дом. Актуальный вопрос в период отопления — воздух внутри квартиры. Поэтому девелоперы сразу устанавливают приточно-вытяжную вентиляцию, многоступенчатые фильтры, системы увлажнения и климат-контроля. И получается, что застройщики продают не только квадратные метры, но и — воздух. «Инк» пообщался со специалистами о том, как это отражается на стоимости проекта и следует ли на этом экономить.

Photo by Vlad Kutepov on Unsplash

Запрос на качество жилой среды подтверждают российские исследования. По данным консалтинговой компании Key Capital, 57% покупателей новостроек учитывают экологию района при выборе жилья. Опрос проводился с января по апрель 2025 года среди 2,5 тыс. покупателей в десяти крупнейших городах России. Экология оказалась четвертым по значимости фактором — после расположения (72%), цены (68%) и инфраструктуры района (63%). Архитектура дома набрала 48%.

Исследование компании РОКВУЛ, проведенное в июле 2026 года среди 1846 экономически активных жителей России, показало, что 73% считают экологический имидж застройщика значимым фактором при покупке или аренде квартиры. Среди респондентов 18–30 лет таких 79%, среди людей 41–50 лет — 63%. При этом 85% девелоперов, опрошенных компанией в конце 2025 года, считают собственные экологические программы или участие в ESG-проектах важными для конечных покупателей.

Но экологический имидж — понятие широкое. Он включает и зеленые зоны, и энергоэффективность, и строительные материалы, и качество инженерных систем. Отдельно готовность платить за фильтрацию воздуха в квартире российские исследования пока не измеряют. Поэтому утверждать, что чистый воздух уже стал массовым критерием выбора ЖК, было бы преждевременно. Скорее можно предположить, что девелоперы начинают превращать его в дополнительное конкурентное преимущество.

При этом запрос на качественную инженерию подкрепляется и опытом самих новоселов. По данным исследования Urban Grade, 35% опрошенных, купивших квартиры в новостройках, столкнулись с плохой вентиляцией. Всего с теми или иными недоделками в новом жилье столкнулись 93% участников опроса. Получается, что рынок одновременно продает улучшенный микроклимат как премиальную опцию и не всегда обеспечивает исправную базовую вентиляцию.

Читайте также Первая линия уже не та: почему элитная недвижимость в Сочи отдаляется от пляжа и что делать инвестору

От проветривания до HEPA-фильтров

В большинстве домов массового сегмента используется естественная вентиляция: воздух поступает через окна или приточные клапаны, а удаляется через вытяжные каналы на кухне и в санузлах. Такая схема зависит от погоды, состояния вентиляционных шахт и поведения жильцов. Фильтровать поступающий с улицы воздух она не умеет.

В более дорогих проектах устанавливают механическую приточно-вытяжную вентиляцию. Она одновременно подает наружный воздух и удаляет отработанный из помещений. В систему можно встроить фильтры разной степени очистки: от задерживающих крупную пыль до фильтров тонкой очистки. В наиболее сложных решениях применяют HEPA-фильтры (High Efficiency Particulate Air; высокоэффективный воздушный фильтр для улавливания мелких частиц) и угольные элементы. Дополнительно можно поставить датчики углекислого газа, влажности и мелкодисперсных частиц, а также оборудование для увлажнения воздуха.

«В отличие от естественной вентиляции, приточно-вытяжная работает принудительно, вне зависимости от погодных условий, и позволяет точно контролировать воздухообмен», — объясняет Владислав Ситников, заместитель генерального директора по развитию PLATO Development.

По его словам, в премиальном доме одного из их проектов система подает свежий воздух с улицы и удаляет из помещений загрязненный, насыщенный влагой, микрочастицами, запахами и избытком углекислого газа.

Дмитрий Архипов, инженер-проектировщик систем вентиляции и кондиционирования KPLN, отмечает, что состав оборудования зависит от класса жилья. В массовом сегменте обычно ограничиваются естественной вытяжкой и приточными клапанами. В более дорогих проектах появляются механические системы и фильтрация, а в премиальных — датчики качества воздуха, автоматизация и увлажнение.

«Механическая приточно-вытяжная вентиляция добавляет порядка 1–4% к стоимости строительства квадратного метра; полноценный премиальный климат-контроль с увлажнением и автоматикой — до 5–7%», — уточнил он.

В отоплении не надышишься

Однако наличие фильтра само по себе не означает, что воздух в квартире будет безопасным для любого человека. Результат зависит от класса фильтра, производительности системы, правильности монтажа и регулярного обслуживания. Важен и источник загрязнения: вентиляция не отменяет необходимость убирать пыль, следить за влажностью и устранять плесень, если она появилась в помещении.

Для семей с детьми вопрос микроклимата особенно чувствителен. Пульмонолог Ирина Окольникова обращает внимание, что в домашней пыли могут содержаться клещи, частицы кожи, шерсть животных, загрязнения с одежды и грибки.

«Для здорового человека достаточного ежедневного проветривания, влажной уборки, для человека с аллергией, гиперреактивностью дыхательных путей — к сожалению, нет. А в сезон пыления проветривание может быть для аллергика большим испытанием», — рассказала врач.

Еще один параметр — влажность. Зимой из-за отопления воздух в квартирах часто становится сухим, а пересыхание слизистых может усиливать симптомы со стороны дыхательных путей, а также влиять на состояние кожи и глаз.

«Нормальная влажность воздуха должна быть 40−60%. Проветривание обычно помогает не сильно: холодный уличный воздух содержит мало влаги, так еще и система отопления добавляет [сухости]. При этом пластиковые окна так же нарушают естественный воздухообмен», — обратила внимание Окольникова.

Установить оборудование можно и после покупки квартиры: бризер с монтажом обойдется в 40–80 тыс. руб. за комнату, а приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла — в 200–500 тыс. руб. на квартиру. Вторую систему сложнее встроить в готовое жилье: для нее нужны место под оборудование и воздуховоды, иногда — перепланировка. К этому добавляются расходы на обслуживание: фильтры придется регулярно менять, а платить за них может как собственник, так и управляющая компания — в зависимости от типа системы. Поэтому важно заранее оценить не только стоимость установки, но и дальнейшей эксплуатации.

Как девелоперы упаковывают воздух в продукт

По словам Ситникова, в одном из проектов PLATO Development на техническое оснащение системами вентиляции и климат-контроля направили 120 млн руб. По его расчетам, что многоступенчатая фильтрация снижает риск проявления аллергии в 1,5 раза по сравнению со стандартными системами кондиционирования.

Юрий Лебедев, директор проекта «Аеон Девелопмент», обращает внимание, что комплексные климатические системы могут включать приточно-вытяжную вентиляцию с фильтрацией и рекуперацией тепла, увлажнение воздуха и кондиционирование, однако стоить примерно вдвое дороже стандартных инженерных решений, используемых, например, в бизнес-классе. Управление такими системами интегрируют в умный дом: жильцы могут регулировать температуру, вентиляцию и влажность через настенную панель или приложение, а комплексное оснащение квартиры обходится примерно в 80 тыс. рублей за квадратный метр.

Что это значит для бизнеса

Для девелоперов качество воздуха может стать конкурентным преимуществом и аргументом в пользу более высокой цены жилья, но, как отмечает руководитель по сервису и эксплуатации PLUS Development Юлия Воробьева, люди не готовы платить существенную премию за лозунги.

«Они платят за конкретные вещи: меньше шума и пыли, лучше воздух в квартире, зеленые дворы без машин, где дети могут гулять», — считает она.

Поэтому обещание чистого воздуха должно подкрепляться работающей инженерией и понятными параметрами, например производительностью вентиляции, классом фильтров, уровнем шума, периодичностью замены расходников и стоимостью обслуживания.

Пока рынок продает скорее идею комфортного микроклимата, чем измеримый результат, но по мере роста внимания к экологическим характеристикам жилья конкуренция может сместиться от самого наличия вентиляции к качеству ее работы и прозрачности расходов. Продать воздух — только половина задачи: нужно еще обеспечить его очистку и подачу в квартиру без дополнительных хлопот и неожиданных счетов для владельца.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.