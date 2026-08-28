Gочти три четверти опрошенных рекламодателей — 73% — готовы продолжить размещения у Telegram-блогеров в 2027 году, если это останется разрешено законом. Для 2026 года такой вариант выбирал 81% участников. Несмотря на снижение на 8 п. п., Telegram сохранил первое место в планах компаний, следует из июльского опроса АЦ РИР среди 300 рекламодателей, уже работающих с инфлюенсерами.

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На втором месте в планах на 2027 год оказалось VK. Размещения на площадке рассматривают 64% респондентов. Далее идут Max с 46%, RuTube с 34% и «Дзен» с 29%; YouTube выбрали 25% участников. При этом 76% компаний называют диверсификацию ключевым трендом рынка, а 75% уже размещаются сразу на нескольких контентных площадках.

Чаще всего увеличить долю бюджета рекламодатели собираются в Max: такие планы есть у 46% участников опроса. Для «ВКонтакте» показатель составляет 42%, для Telegram — 40%. Однако сейчас именно Telegram получает в среднем 42% бюджета компаний на инфлюенс-маркетинг против 19% у «ВКонтакте» и 9% у YouTube. Он же лидирует по оценке эффективности: 79% респондентов поставили площадке 4 или 5 баллов из пяти.

В планах самих блогеров Telegram тоже остается главным каналом монетизации. В отдельном опросе АЦ РИР среди 400 авторов, размещающих рекламу в своих каналах, 46% назвали его основной площадкой для заработка в 2027 году. Max выбрали 17%, «ВКонтакте» — 11%, Instagram* и YouTube — по 6%.

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Перспективы Telegram осложняются рекламными ограничениями. В марте 2026 года ФАС сообщила о признаках нарушения законодательства в рекламе на ограниченных в России информационных ресурсах, включая Telegram. Позднее ведомство установило для рекламодателей переходный период до конца года, когда меры ответственности за такую рекламу применяться не будут.

Рост всего рынка при этом замедляется. По прогнозу Ассоциации блогеров и агентств, в 2026 году его объем увеличится лишь на 3%, до 51,5 млрд руб. В 2027 году нарастить инвестиции в соцсети и мессенджеры собираются 42% опрошенных компаний, сохранить бюджеты — 49%, сократить — 9%. Отдельно 49% рекламодателей намерены расширить список блогеров и каналов, с которыми они работают.

Опрошенные участники рынка связывают интерес к Max прежде всего с поиском альтернативы Telegram. У площадки пока не сложились устойчивые цены и достаточная база кейсов, позволяющая напрямую сравнивать ее эффективность с лидером рынка. Если после окончания переходного периода ФАС начнет применять меры ответственности, деньги из Telegram могут распределиться между российскими сервисами, другими рекламными каналами и менее прозрачными нативными форматами. В таком случае легальный сегмент инфлюенс-маркетинга рискует не вырасти, а сократиться.

* принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.

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