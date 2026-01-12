Роскомнадзор в настоящее время не видит причин для снятия блокировки с игровой платформы Roblox на территории России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Oberon Copeland Veryinformed, Unsplash

Платформа оказалась недоступна для российских пользователей более месяца назад, 3 декабря. Согласно позиции регулятора, основанием для такого решения послужило обнаружение на ресурсе многочисленных случаев распространения контента, который, по оценке ведомства, содержал пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насильственным противоправным действиям, а также материалы, связанные с ЛГБТ*-тематикой.

Спустя две недели после блокировки, 17 декабря, Роскомнадзор получил обращение от представителей Roblox. В нем компания выразила готовность предпринять необходимые шаги для выполнения требований российского законодательства с целью восстановления доступа к платформе.

В начале января сама платформа Roblox начала внедрять новые правила, направленные на ужесточение контроля за пользователями. В частности, был введен обязательный процесс подтверждения возраста для активации функции общения в чатах.

Кроме того, система начала распределять игроков по возрастным группам. Для пользователей младше 13 лет были установлены дополнительные ограничения, включая автоматическое удаление их персональных данных, таких как адрес электронной почты и номер телефона.

* — движение признано экстремистским на территории России