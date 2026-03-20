Рекламный рынок Телеграма переживает резкий рост активности: на фоне его возможных ограничений компании ускоренно наращивают размещения, стремясь запустить кампании до ухудшения условий работы платформы. Объем рекламы увеличился на десятки процентов, а суточное число публикаций приблизилось к пиковым значениям.

После 10 февраля, когда Роскомнадзор объявил об ограничениях, активность в мессенджере только усилилась: число размещений рекламы увеличилось на 15−20% относительно начала года и примерно на 50% в годовом выражении. В среднем в мессенджере ежедневно публиковалось около 50−52 тыс. рекламных сообщений.

До этого, в январе и первой половине февраля 2026 года, рынок оставался относительно стабильным: ежедневно публиковалось порядка 3045 тыс. рекламных постов.

Такие данные приводит сервис закупки рекламы в Телеграм-каналах CloudBuying. Анализ основан на статистике платформы TGStat и охватывает более 7,6 млн рекламных упоминаний с обязательной маркировкой ЕРИД, суммарное число просмотров которых превысило 45 млрд.

Пик активности пришелся на 12 февраля: в этот день в Телеграме разместили 51,8 тыс. рекламных постов, которые в сумме собрали примерно 163 млн просмотров. По оценкам аналитиков, рекламодатели ускоряли запуск кампаний и переносили размещения на более ранние сроки, опасаясь дальнейшего ужесточения ограничений.

По словам коммерческого директора CloudBuying Кирилла Кудрявцева, рынок отреагировал на сигналы о возможных ограничениях краткосрочным всплеском спроса.

При этом нет однозначного роста цен — рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. Стоимость размещений варьируется: в небольших каналах с аудиторией 10−50 тыс. подписчиков — от 20 до 80 тыс. руб., в крупных — от 250−300 тыс. руб. и выше.

В феврале-марте сильнее всего нарастили рекламные расходы в Телеграме ретейлеры (в 1,7 раза год к году), маркетплейсы (в 3,1 раза), а также компании из финансового и страхового сектора (примерно втрое). Заметный прирост также продемонстрировали медицина и сегмент «медиа и СМИ», которые ранее не входили в десятку крупнейших рекламодателей площадки, отмечает Татьяна Матвеева.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 35 млн рублей за отказ удалить материалы с призывами к экстремистской деятельности. Компанию признали виновной по пяти эпизодам нарушения части 4 статьи 13.41 КоАП РФ, обязывающей владельцев интернет-ресурсов удалять запрещенный контент.

17 марта мессенджер Telegram фактически прекратил полноценную работу на территории России. По данным сервиса мониторинга Merilo, за период с 9 по 15 марта доля неудачных запросов к доменам платформы достигла 79,4%, то есть корректно обрабатывается лишь каждый пятый запрос. Этот показатель увеличился на 47 процентных пунктов.

Примечательно, что бизнес не может считать блокировку Telegram уважительной причиной для нарушения закона: компании остаются ответственными за защиту персональных данных и соблюдение требований рекламного законодательства, а форс-мажор не отменяет необходимости резервных каналов связи, предупреждает старший партнер московского адвокатского бюро «Щеглов и Партнеры» Муса Абдурахманов.

Даже если из-за блокировок компания потеряет доступ к аккаунту и не сможет промаркировать старые посты токенами, штраф по ст. 14.3 КоАП РФ (до 500 тыс. руб.) все равно возможен, поскольку отсутствие доступа не считается уважительной причиной.

Эксперт подчеркивает, что использование Telegram для работы с клиентскими данными связано с тремя основными рисками: нарушение требований о локализации данных, сложности с получением корректного информированного согласия и возможные запросы правоохранительных органов.

Даже при ограниченном доступе к мессенджеру компании обязаны использовать альтернативные корпоративные каналы, минимизировать передачу чувствительной информации и документально фиксировать ограничения, иначе суд может расценить зависимость бизнес-процессов от Telegram как недостаточную осмотрительность.

