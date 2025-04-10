Росреестр назвал масштаб выдачи сельской ипотеки в России за пять лет. За все время действия программы было выдано почти 100 тыс. жилищных кредитов. Наиболее активно ее используют жители Башкирии, Удмуртии и Омской области.

В декабре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому льготные программы кредитования сельских жителей на улучшение условий проживания будут дополнительно профинансированы более чем на 4,8 млрд руб.

К марту 2025 года в России было выдано 99,41 тыс. жилищных кредитов по сельской ипотеке. Это накопительный показатель за все время действия программы, существующей с 2020 года.

Наибольшее количество регистрационных действий в рамках программы приходится на договоры купли-продажи, на основании которых зарегистрировано более 86,5 тыс. права собственности.

Больше всего таких кредитов по данным Росреестра, за пять лет было выдано:

в Башкирии — 5833;

в Удмуртии — 4786;

в Омской области — 4556;

в Татарстане — 4505;

в Ставропольском крае — 4065.

Также отмечается, что среди федеральных округов по выдаче сельской ипотеки лидируют Приволжский, Центральный и Сибирский ФО, в каждом из которых с начала действия программы выдано по 16,2–34,5 тыс. жилищных кредитов.

Программа была запущена в 2020 году, а с 2022 года стала бессрочной. Она распространяется на покупку или строительство жилья на сельских территориях и позволяет получить жилищный кредит по ставке 3% годовых (а иногда и 0,1%). Сумма выдачи составляет до 6 млн руб. с первоначальным взносом в размере 20% на срок до 25 лет.

Действие программы распространяется на населенные пункты с населением не более 30 тыс. человек. Программа не действует в городских округах и муниципальных образованиях Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Куратором сельской ипотеки является Минсельхоз, а основным участником — Россельхозбанк (РСХБ).

Всего для участия в программе было отобрано 17 банков, в список практически не вошли региональные организации. При этом количество сфер, компании из которых смогут воспользоваться льготными условиями, было значительно сокращено.

В Росреестре также напомнили, что осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о поддержании льготной ипотеки в сельской местности и льготных кредитов на благоустройство домов. Всего на эти цели выделено 6,8 млрд руб.

В 2025 году, несмотря на бессрочное действие программы, выдачу и прием заявок приостановили все банки, принимавшие в ней участие. Причиной стал нынешний уровень ключевой ставки, с учетом которого субсидирование сельской ипотеки обходится чрезмерно дорого.

Напомним, что совет директоров по денежно-кредитной политике Центробанка России не стал менять ключевую ставку, сейчас она по-прежнему составляет 21%. На предыдущей встрече ее также сохранили на этом историческом максимуме, который держится с конца прошлого года.

В целом, с начала 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов сократился вдвое относительно декабря прошлого года. Согласно данным Центробанка, исключением стала жилищная ипотека с господдержкой. Лидерами среди регионов по количеству оформлений ипотеки, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, оказались Уфа, Краснодар, Тюмень и Ростов-на-Дону.