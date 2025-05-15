Искусственный интеллект (ИИ) и робототехника не отберут рабочие места, но трансформируют рынок труда, заявил советник генерального директора рекрутингового сервиса HeadHunter Виталий Терентьев. В то же время он считает проблемой нехватку квалифицированных кадров в стране.

«Пока искусственный интеллект научился писать песни, рисовать картинки, он для нас энтертеймент (развлечение — „Инк.“) обеспечивает. Сложных систем, где используется искусственный интеллект, хотя его вообще в природе пока нет, это всего лишь сложно обученные системы машинного обучения, — их единицы», — сказал он.

Эксперт отметил, что в ближайшем будущем для поиска специалистов на рабочие места будут применяться новые технологии, например машинная психометрия. «Вы находите не просто человека, а человека, который подходит идеально под конкретное место работы с учетом определенной даже предиктивной аналитики, то есть он сможет там продержаться несколько лет. И бизнес за такие технологии будет воевать, потому что так сокращается время онбординга, время обучения, вы понимаете, во что вы инвестируете, а любой бизнес хочет это делать», — объяснил Терентьев.

По его мнению, в России «есть не вопрос дефицита кадров», а «есть вопрос дефицита обученных кадров». Терентьев считает, что бизнесу будут нужны высоко обученные люди, либо люди, которые готовы пойти и переучиться, быстро сменить профессию. «В связи с этим рынок смещается в сторону гибридных навыков — это знание цифровых систем, soft skills, понимание всевозможных технологий, связанных с искусственным интеллектом», — полагает он.