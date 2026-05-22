ИИ-стартап Hark, основанный предпринимателем Бреттом Адкоком, привлек $700 млн в раунде Series A при постденежной оценке $6 млрд. Раунд возглавил Parkway Venture Capital, среди соинвесторов — Nvidia, AMD Ventures, Qualcomm Ventures, Intel Capital и другие. Компания разрабатывает мультимодальные модели и устройства для персонального ИИ-ассистента, который должен стать для пользователя единым интерфейсом к цифровым сервисам.

Это один из крупнейших раундов Series A в истории ИИ-отрасли — и одновременно один из самых закрытых. Hark появилась в конце 2025 года, Адкок вложил в стартап $100 млн собственных средств. До этого он основал разработчика гуманоидных роботов Figure. AI и производителя электрических самолетов Archer. Подробные характеристики продукта компания не раскрывала ни на старте, ни после привлечения нового финансирования.

«Секретный» продукт

Привлеченные средства Hark планирует направить на найм специалистов по аппаратному обеспечению, продуктовому дизайну и ИИ-исследованиям, а также на закупку вычислительных мощностей и компонентов. Сейчас в компании работают 70 человек, стартап использует собственный дата-центр на базе GPU Nvidia B200. Первые мультимодальные модели Hark рассчитывает выпустить летом 2026 года, а затем представить устройства для собственной экосистемы.

Директор по дизайну Hark Абидур Чоудхури, ранее работавший в Apple, описал общую логику продукта, но не стал раскрывать детали. По его словам, большинство ИИ-компаний сосредоточены на инструментах для разработчиков, тогда как массовый пользователь по-прежнему не получил ИИ-продукт, который был бы для него по-настоящему полезен.

«Мы не видели ничего, что реально помогало бы обычному человеку», — сказал он. Anthropic и OpenAI, по его оценке, движутся в направлении инструментов для написания кода; Hark намерена занять нишу пользовательских интерфейсов и нативного «железа».

Что с данными?

Главным нерешенным вопросом остается приватность. Персональному ИИ-ассистенту, который претендует на роль единого интерфейса, нужен доступ к контексту жизни пользователя — а это неизбежно создает риски для окружающих и поднимает вопрос о границах сбора данных. Существующие решения в носимой электронике, включая умные очки Meta, эту проблему не сняли. На прямой вопрос о приватности Чоудхури лишь заметил, что сама постановка такой проблемы уже описывает «отличный продукт».

Эта сделка показывает, что инвесторы все активнее финансируют команды и концепции, не дожидаясь продуктовых демонстраций. Для Hark это означает высокую планку ожиданий — летний релиз мультимодальных моделей станет первой возможностью проверить, насколько оправданна оценка стартапа в $6 млрд.

