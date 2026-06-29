Крупнейшие технологические компании начали переносить искусственный интеллект со смартфонов в очки, наушники и другие носимые устройства. Разработчики обещают, что такие гаджеты позволят реже отвлекаться на экран и взаимодействовать с цифровыми сервисами с помощью голоса, жестов и подсказок, связанных с происходящим вокруг.

Alex Shuper, Unsplash

«Би-би-си» связывает эту тенденцию с развитием искусственного интеллекта, компьютерного зрения и носимой электроники. Вместо постоянного обращения к дисплею компании предлагают получать информацию голосом, с помощью жестов или через анализ объектов вокруг человека. Одним из главных полигонов для таких экспериментов стали умные очки, но производители рассматривают и другие форматы.

Одним из наиболее необычных проектов могут стать со встроенными камерами. По данным Bloomberg, Apple рассчитывает выпустить такие наушники ближе к концу 2027 года, хотя сроки еще могут измениться. Камеры, как ожидается, не позволят владельцу снимать обычные фотографии и видео.

Предполагается, что камеры будут передавать Siri визуальную информацию об окружающем пространстве. Пользователь сможет спросить помощника об объекте рядом, получить напоминание с учетом увиденного или более точную навигационную подсказку. Однако Apple не подтверждала разработку таких AirPods и не раскрывала, как именно будут работать камеры и обрабатываться полученные данные.

Умные очки превратились в новый интерфейс для ИИ

На протяжении десятилетий главным посредником между человеком и компьютером оставался экран. Искусственный интеллект и новые сенсоры постепенно меняют этот принцип. Компании создают устройства, которые слышат команды, распознают объекты и учитывают контекст происходящего вокруг владельца.

В июне владеющая Snapchat компания Snap представила очки дополненной реальности SPECS и открыла на них предзаказ. Устройство стоит £1,995 в Великобритании и $2,195 в США, а первые поставки ожидаются осенью 2026 года. SPECS задуманы как самостоятельный носимый компьютер, которому не требуется постоянное подключение к смартфону.

Глава Snap Эван Шпигель назвал SPECS частью новой эры вычислительных устройств. По его словам, привычные компьютеры заставляли людей смотреть в экран и на время выпадать из происходящего вокруг, тогда как очки должны встроить цифровые функции в реальный мир.

В линзы SPECS встроены прозрачные дисплеи, которые накладывают подсказки и цифровые объекты на реальный мир, не перекрывая его полностью. Информация может появляться рядом с конкретным предметом или местом, с которым взаимодействует владелец очков.

Наиболее массового результата в этой категории пока добились Meta* и EssilorLuxottica. В 2025 году продажи их умных очков, включая модели Ray-Ban Meta и Oakley Meta, превысили 7 млн единиц. В июне 2026 года партнеры также представили более доступную линейку под брендом Meta с ценой от $299.

Распространение умных очков усилило и опасения по поводу конфиденциальности. Камеры стали почти незаметной частью оправы, поэтому окружающим не всегда понятно, снимает ли их владелец устройства или только разговаривает с ИИ-помощником.

Производители добавляют световые индикаторы, которые должны предупреждать окружающих о записи, но критики считают такие сигналы недостаточно заметными. Журналистка Брэнди Задрозны рассказала BBC, что во время утренней пробежки встретила человека в очках Meta* и почувствовала себя некомфортно, поскольку не могла понять, записывает ли ее устройство.

Смартфоны не исчезнут, но экранов станет меньше

Производители рассматривают и более сдержанные форматы. По данным BBC, Meta* изучает концепцию очков без камер, которые будут взаимодействовать с владельцем только через микрофоны и динамики. Компания официально такой проект не представляла.

Камеры в будущих AirPods также могут отличаться от привычных средств съемки. По информации Bloomberg, они будут работать как визуальные сенсоры для Siri и не позволят владельцу создавать фотографии или видео. Однако это не снимает вопросов о конфиденциальности, а способ обработки и хранения визуальных данных пока неизвестен.

Сторонники носимого ИИ рассчитывают, что цифровые сервисы станут меньше отвлекать человека от текущего занятия. Очки или наушники смогут распознать объект рядом, подсказать рецепт по продуктам на кухне, помочь с навигацией или позволить управлять техникой жестами и голосом.

Главный аналитик CCS Insight Бен Вуд отметил, что Apple вряд ли начала бы разрабатывать такие продукты без убедительных сценариев применения. При этом, по его мнению, окончательный набор функций во многом определят сами пользователи и разработчики, которые найдут для носимого ИИ новые задачи.

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Носимая электроника стала частью более широкой попытки превратить ИИ-помощников из чат-ботов в постоянных цифровых посредников. Они должны понимать контекст, поддерживать обычный разговор и выполнять отдельные действия без длинной последовательности нажатий на экран.

В июне Apple уже представила Siri AI, которая поддерживает продолжительный диалог, учитывает личный контекст, отвечает на вопросы о содержимом экрана и выполняет действия в приложениях. Версия для разработчиков уже доступна, а пользовательская бета должна выйти позднее в 2026 году.

Если подобный формат приживется, часть повседневных действий можно будет выполнять, не доставая телефон из кармана. Но сокращение экранного времени не обязательно уменьшит зависимость от цифровых сервисов. Технологии, напротив, смогут сопровождать человека даже в ситуациях, в которых раньше он не пользовался смартфоном.

Носимые устройства с ИИ, вероятнее всего, не заменят смартфоны, а добавят еще один канал постоянного взаимодействия с цифровыми сервисами. Бен Вуд уверен, что телефон не исчезнет, поскольку слишком глубоко встроен в повседневную жизнь, работу и общение.

Интерес к умным очкам, наушникам с камерами и другим ИИ-аксессуарам показывает, что следующий этап развития гаджетов может быть связан не с новыми экранами, а с менее заметным присутствием цифровых сервисов в повседневной жизни. Правда, чем незаметнее становятся такие устройства, тем сложнее будет понять, помогают ли они человеку отвлечься от технологий или, наоборот, оставляют его подключенным к ним постоянно.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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