Аналитики проекта Commers_Estate провели исследование динамики арендных ставок на помещения для заведений общественного питания в Москве. Согласно полученным данным, за последний год количество доступных для аренды помещений под кафе и рестораны увеличилось на 30%, при этом средние ставки выросли почти на 20%. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Согласно исследованию, московский рынок аренды помещений для заведений общественного питания демонстрирует устойчивый рост. По состоянию на май 2025 года в столице доступно 2770 помещений под кафе и рестораны, что на 634 объекта больше, чем в мае прошлого года, когда предлагалось 2136 помещений. Таким образом, объем предложения увеличился на 29,7%.

Параллельно с расширением предложения наблюдается значительный рост арендных ставок. Средняя стоимость аренды помещений под общепит в Москве достигла 381,7 тыс. руб. в месяц, что на 57,2 тыс. руб. (17,6%) выше показателей прошлого года.

Центральный административный округ сохраняет лидерство как по объему предложения, так и по уровню арендных ставок. В ЦАО представлено 787 помещений под общепит, что составляет 28,4% от общего рынка.

За год количество предложений в центре столицы увеличилось на 240 объектов (43,9%). Средняя арендная ставка здесь приблизилась к миллиону рублей, составив 970 тыс. руб. ежемесячно, что на 160,6 тыс. руб. превышает показатели прошлого года.

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Особого внимания заслуживает динамика цен в Троицком административном округе, где зафиксирован рекордный рост арендных ставок. За год стоимость аренды помещений под общепит здесь увеличилась на 65 тыс. руб. (56,5%), достигнув 180 тыс. руб. в месяц.

Эксперты отмечают несколько значимых тенденций на рынке. Во-первых, сохраняется повышенный спрос на помещения в зонах с высокой пешеходной проходимостью, где ставки остаются стабильно высокими.

Во-вторых, активно развиваются новые форматы заведений, включая выездные ужины, дегустации и мероприятия с участием приглашенных шеф-поваров. В-третьих, растет популярность персонализированного сервиса с использованием цифровых технологий, таких как цифровые витрины и CRM-системы для сбора данных.

Особое внимание участники рынка уделяют созданию комфортных условий для одиночных посетителей. Это выражается в организации специальных мини-столиков, продуманном освещении и ненавязчивом сервисе. Современные заведения делают акцент не только на кухню, но и на создание уникальной атмосферы, что требует соответствующих помещений с развитой ИТ-инфраструктурой.

Несмотря на значительный рост ставок, эксперты отмечают сохранение возможностей для заключения выгодных долгосрочных договоров аренды, особенно для перспективных концепций. Владельцы помещений демонстрируют готовность к гибким условиям сотрудничества с операторами, предлагающими оригинальные и востребованные форматы.