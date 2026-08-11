Шесть крупных инвестиционных компаний США — Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs и KKR & Co — договорились с Nvidia о создании пула финансирования на $500 млрд для развития ИИ-инфраструктуры. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, которое приводит Bloomberg.

Unsplash

Сделка показывает, что крупный капитал с Уолл-стрит все активнее заходит в индустрию напрямую, а не только через покупку акций технологических компаний.

По условиям соглашения, партнеры создадут «выделенные пулы капитала по привлекательным ставкам» для клиентов Nvidia. Глава компании Дженсен Хуанг рассказал в интервью CNBC, что обратился только к этим шести фирмам и ни одна не отказалась от участия. Средства будут представлять собой стороннее финансирование — сама Nvidia в проект капитал не вкладывает, хотя допускает поддержку до 25% отдельных сделок.

Детали по срокам и структуре финансирования пока не раскрыты. По словам источников Bloomberg, знакомых с планами, деньги привлекут через частные размещения и облигации специальных юридических лиц, обеспеченные вычислительными мощностями в качестве залога.

Такие структуры смогут выпускать долг на десятки млрд долларов за раз и затем сдавать вычислительные мощности клиентам Nvidia в лизинг. Первые подобные сделки должны выйти на рынок в течение нескольких месяцев.

Читайте также Goldman Sachs нанял первого ИИ-сотрудника, который будет исправлять и обновлять код

Goldman Sachs как единственный банк в коалиции намерен выступить ведущим букраннером по публичным долговым размещениям в рамках сделки, а также получать доход от размещения долга через свое подразделение по управлению активами, которое контролирует более $4 трлн.

Глава банка Дэвид Соломон заявил, что рынки капитала показывают готовность профинансировать масштабное инфраструктурное строительство. BlackRock, в свою очередь, пообещал инвесторам, переизбыточно вложенным в акции, привлекательную доходность по долговым инструментам с высоким кредитным качеством.

Аналитики указывают на риски такой конструкции. Управляющий директор Hedgeye Risk Management Феликс Ван отметил, что подобные сделки фактически удешевляют продукцию Nvidia без прямого снижения цен на чипы, но одновременно повышают зависимость будущего спроса от кредитных условий и делают менее прозрачной оценку реального спроса на рынке.

Основатель и инвестдиректор Zuma Wealth Терри Спат считает, что ИИ не обязательно является пузырем, но рынку нужна проверка реальностью в части ожидаемых доходов.

Соглашение с Уолл-стрит дополняет уже действующие договоренности Nvidia. Компания ранее вела переговоры о финансировании до $250 млрд для дата-центра SB Energy в Огайо мощностью 10 гигаватт для OpenAI, а также обсуждала выделение $350 млрд на закупку чипов для того же проекта.

В прошлом месяце Nvidia расширила партнерство с южнокорейской SK Group на сумму свыше $500 млрд и вложилась в стартап Safe Superintelligence, основанный экс-главным научным сотрудником OpenAI Ильей Суцкевером. Два года назад BlackRock, Microsoft и инвестиционная структура ОАЭ MGX уже создавали похожую коалицию — AI Infrastructure Partnership — для финансирования дата-центров, и Nvidia тогда также выступила ее участником.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.