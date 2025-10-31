Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, предусматривающий установление специальной квоты для таксистов-самозанятых, чьи транспортные средства не соответствуют требованиям о локализации. Документ внесен в нижнюю палату парламента 30 октября.

Согласно инициативе, предлагается зарезервировать до 25% от общего количества записей в региональных реестрах такси для физических лиц, использующих автомобили иностранного производства.

Проектом закона устанавливается переходный период до 1 января 2033 года, в течение которого самозанятые таксисты смогут продолжать работу на неподходящих под требования локализации машинах при условии, что транспортное средство находится в их собственности не менее шести месяцев.

В сопроводительных документах к законопроекту разъясняется, что предлагаемый механизм направлен на обеспечение плавного перехода к выполнению требований о локализации автопарка такси.

Авторы инициативы указывают, что такой подход позволит адаптировать законодательство к текущим экономическим реалиям, обеспечивая постепенное обновление парка отечественными автомобилями, одновременно минимизируя риски перехода водителей в неформальный сектор.

По оценкам экспертов ВШЭ, цитируемым в документах, это позволит сохранить налоговые поступления в объеме около 76,2 млрд руб. в течение трех лет.

Особое внимание в пояснительной записке уделяется социальному аспекту инициативы. Подчеркивается, что многие самозанятые перевозчики могут столкнуться с экономическими трудностями при необходимости срочной замены транспортных средств на соответствующие требованиям локализации. Законопроект призван предотвратить массовый уход таких водителей из легального сектора.

По состоянию на июль 2025 года в федеральной государственной информационной системе «Такси» зарегистрировано 162,5 тыс. самозанятых перевозчиков, при этом значительная часть из них уже использует автомобили российского производства, говорится в сопроводительных документах. Депутаты акцентируют, что предложенные меры не противоречат общей политике локализации, а способствуют ее поэтапной реализации.

Минпромторг 1 октября обнародовал предварительный перечень автомобилей, соответствующих будущим требованиям для такси, которые вступят в силу с марта 2026 года. В первоначальный список вошли модели марок Lada, УАЗ, Sollers, «Москвич», Evolute и Voyah. В ведомстве уточнили, что в дальнейшем перечень будет расширен за счет автомобилей марок Haval и Tenet, а также транспортных средств, выпускаемых на калининградском предприятии «Автотор».