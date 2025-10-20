В «Инке» открывается неделя бьюти-бизнеса — одной из самых ярких и устойчивых отраслей даже в непростые времена. От косметики и барбершопов до ИИ-косметологов и банных комплексов — разбираемся, как устроена индустрия красоты и кто сегодня зарабатывает на том, чтобы люди выглядели и чувствовали себя лучше.

После образования — к внешнему и внутреннему. Бьюти-бизнес — это рынок, который растет, адаптируется и изобретает себя заново быстрее других. Красота давно стала частью предпринимательства — и не только в привычном смысле. Сегодня это и технологии, и сервис, и наука, и сообщество.

Мы начинаем неделю с большого лонгрида «Российские банки и тюбики: что помогает российскому рынку косметики процветать в эпоху шторма». Он уже вышел на сайте «Инка» и объясняет, почему несмотря на кризисы, уход брендов и санкции, рынок бьюти остается одним из самых живых и инновационных.

В течение недели читателей ждут новые тексты и колонки. Ксения Покровская, директор по маркетинговым коммуникациям Clean+, делится тремя практическими советами для тех, кто строит бьюти-бизнес. Основательницы Makeup Kitchen Дарья Гоголенко и Алина Андросова рассказывают, как построить устойчивый проект на мастер-классах по созданию косметики.

Кристина Тишкова, основательница hollyshop, рассуждает, должен ли создатель бренда быть его лицом. А блогер и автор Telegram-канала «Бьютимаргиналия» Мария Милерюс — о том, что важнее для предпринимателя: энергия или внешний вид, и возможно ли существование одного без другого.

Бьюти-индустрия — это не только косметика. Сергей Петров, сооснователь термально-оздоровительного комплекса «Аура» и глэмпинга «Под небом», расскажет, как устроен банный бизнес. Евгений Туаев, сооснователь сети барбершопов «Барбаросса», — о том, как изменилась экономика мужской красоты.

Партнеры Art&Fact Евгений Пресняков и Илья Калинин собрали самые популярные мифы о бьюти-бизнесе. А Алексей Шаграев представит стартап с цифровым косметологом на базе ИИ — и объяснит, как технологии входят в сферу, где долгое время решали интуиция и опыт.

Кроме колонок и гостевых постов на неделе выйдут еще два больших материала: о реальной ситуации в косметологии — от «спермы лосося» до тренда на естественность — и о том, кто и как зарабатывает на похудении.

Тематические недели в «Инке» уже раскрыли детали работы сфер туризма, кино и книгоиздательства, охватили детское и взрослое образование. Новая бьюти-неделя расскроет много красивых историй, цифр и идей.

Все материалы проекта о прошедших отраслевых неделях и новые публикации можно найти на сайте incrussia.ru с тэгом «тематические недели» и в Telegram-канале @incrussiamedia.