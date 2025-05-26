Кофейни «Вместе», открытые «Вкусвиллом» и сетью Do.Bro Coffee в Москве у метро «Савеловская» и в Коммунарке, прекратили работу, следует из данных «Яндекс.Карт». На это обратили внимание «Ведомости». Представитель ретейлера подтвердил изданию, что работа кофеен действительно приостановлена.

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«Мы пока не делаем выводов ни о закрытии, ни о масштабировании этого бизнеса — проекты ищут свою ценность для покупателя», — сказал собеседник «Ведомостей».

Принадлежащее «Вкусвиллу» ООО «Проектный офис» в марте 2024 г. стало владельцем 80% в ООО «Вместе». 20% оставалось у совладельца Do.Bro Coffee Егора Матвеева. Выручка этой фирмы по итогам 2024 г. составила 5,2 млн руб., чистый убыток — 18,3 млн руб.

Рынок кофеен, выросший на 7,7% до 12 970 точек к июлю 2024 года, отличается высокой конкуренцией, отметил основатель One Price Coffee Сергей Румянцев. Новым игрокам нужны значительные инвестиции или уникальная концепция, чтобы привлечь лояльных к брендам клиентов.

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Гендиректор DNA Realty Антон Белых подчеркнул важность локации: точки у метро имеют стабильный трафик, тогда как в жилых комплексах успех зависит от качества. Цены на кофе (робуста +62%, арабика +70% в 2024 году) и логистические проблемы снижают маржинальность, вынуждая некоторых игроков закрываться или трансформироваться.