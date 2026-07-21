Аэропорт Внуково станет совладельцем ООО «Перспектива» — компании-владельца Домодедово. АО «Международный аэропорт Внуково» внесет 16,5 млрд руб. в ее уставный капитал и получит долю 25,01%. До сделки «Перспектива» полностью принадлежала Шереметьево.



Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Привлечение Внуково стало частью плана по восстановлению Домодедово после перехода аэропорта под контроль Шереметьево. Его дочерняя структура купила актив у Росимущества в начале 2026 года за 66 млрд руб. С учетом 75 млрд руб. долговых обязательств гендиректор Шереметьево Михаил Василенко оценил фактическую стоимость приобретения в 141 млрд руб.

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко заявил, что участие Внуково позволит объединить компетенции двух операторов и ускорит стабилизацию финансовой и производственной деятельности Домодедово.

По оценке Василенко, Домодедово оставалось сложным активом с высокой долговой нагрузкой, убытками, инфраструктурными проблемами и отставанием в импортозамещении ИТ-систем. В числе первоочередных задач он назвал перестройку организационной структуры, внедрение российских технологий, формирование единого бюджета, сокращение издержек и повышение операционной эффективности бизнеса.

Внуково предложило использовать собственный опыт для развития отдельных направлений Домодедово. Председатель совета директоров аэропорта Виталий Ванцев заявил, что партнеры смогут обмениваться практиками в техническом обслуживании воздушных судов, управлении грузовыми комплексами, кейтеринге и обработке багажа.

Читайте также Сорвался аукцион по продаже Домодедово. А покупателя с фамилией Богатый не пустили

При этом партнеры не будут перераспределять авиакомпании между столичными аэропортами. Временный перевод части рейсов станет возможен только из-за производственной необходимости — например, на период ремонта или модернизации инфраструктуры. Это позволит проводить масштабные работы без заметного ухудшения условий для пассажиров.

Одной из главных задач станет сокращение операционных расходов Домодедово. Резко повысить тарифы и таким образом увеличить выручку партнеры не смогут, поскольку пассажиры могут перейти на железнодорожный и автомобильный транспорт.

Среди вариантов сокращения расходов стороны назвали временное закрытие части терминальных площадей и уменьшение скидок на обслуживание для отдельных авиакомпаний. По словам Ванцева, некоторые перевозчики получали тарифы ниже себестоимости, поэтому Домодедово фактически финансировало их работу.

Читайте также Кто такой ИП Богатый: участник аукциона по продаже аэропорта Домодедово

Еще одним направлением станет модернизация инфраструктуры. Только в обновление багажной системы потребуется вложить не менее 1 млрд руб. Партнеры сообщили о проблемах как с оборудованием, так и с программным обеспечением.

Василенко заявил, что прежнее руководство Домодедово практически не занималось импортозамещением ИТ-инфраструктуры и обновлением техники. Теперь аэропорту предстоит пересмотреть значительную часть цифровых систем и сократить зависимость от зарубежного программного обеспечения.

Партнеры рассчитывали, что совместное управление Домодедово позволит использовать опыт трех крупнейших аэропортов Московского авиационного узла, повысить качество обслуживания, улучшить условия для авиакомпаний и выстроить более устойчивую бизнес-модель.

До июня 2025 года Домодедово контролировал миллиардер Дмитрий Каменщик. 17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которому принадлежали активы аэропорта.

Генпрокуратура подала иск к структурам группы «Домодедово», Каменщику и председателю наблюдательного совета Валерию Когану в январе 2025 года. По версии ведомства, бизнесмены, будучи резидентами других государств, контролировали стратегическое предприятие в нарушение российского законодательства и выводили его прибыль за рубеж. В январе 2026 года ООО «Перспектива», принадлежавшее Шереметьево, приобрело Домодедово на торгах за 66,133 млрд руб.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.